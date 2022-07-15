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【1萬元消費券】部分市民收短訊指「不符合領取消費券資格」　想就決定作覆檢及上訴要點做？

精明消費 14:50 2022/07/15

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早前政府曾宣布「有意圖永久離港者」不符合資格領取最快8月7日派發的第二階段消費券，近日有部分市民稱收到政府發出的短訊指其「不符合領取消費券資格」。如果想就政府的決定作出覆檢及上訴，應該要怎樣做？

須於14日內提交覆檢申請

有主婦近日在網上討論區發文指，自己多年之前曾考慮移民，並因為決定做全職主婦而提早領取強積金，但她最後改變主意，近年來都是在香港生活，但最近卻收到政府發出的短訊指其「不符合領取消費券資格」，不能獲發第二期消費券。有人看過她的情況後紛紛建議她盡快申請覆檢。

根據消費券網站顯示，若市民對其登記結果有異議，可在收到通知訊後14天內以書面提交覆檢申請。申請人須填妥「覆檢申請表格」，連同該通知的複本及其他有關文件，親身交回表格、或以傳真（號碼3106 0701）、電郵（enquiry@consumptionvoucher.gov.hk）或郵遞方式（香港郵政總局郵政信箱185000號）送交「消費券計劃秘書處」。除非有充份理由，逾期的覆檢申請將不會受理。

覆檢一般需時6星期

「消費券計劃秘書處」收到覆檢申請後會確認收到申請，並覆檢個案。如有需要，秘書處會以書信或電郵聯絡申請人索取進一步的資料或以特定電話號碼（3852 7500）聯絡申請人。因應個案的情況，秘書處或會諮詢有關的政府政策局及部門。在完成覆檢後，秘書處可維持或更改原來的決定。秘書處會以書面通知申請人結果、已採取的跟進行動，以及其上訴權利。

一般情況下，秘書處會在收到申請人遞交的覆檢申請和相關文件的6星期內以書面通知覆檢結果。若秘書處未能在期限之內完成有關覆檢，秘書處會發出初步回覆，其後會盡快通知覆檢的結果。

如申請人不滿意秘書處覆檢的結果，可以在收到覆檢結果後的14天內向「消費券計劃上訴委員會」提出上訴申請。

想了解更多有關消費券詳情，留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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