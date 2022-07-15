【大灣區】港大深圳醫院可用醫療券 餘額回港後可續用

近年來政府為支持香港優質醫療服務用於粵港澳大灣區發展，加上不少香港長者選擇在大灣區退休養老，於是政府在2015年便推出試點計劃，讓合資格的香港長者可以使用醫療券支付在香港大學深圳醫院（内地唯一合作醫院）指定科室提供的門診和醫療護理費用。該計劃2019年起便成爲恆常化。



港大深圳醫院醫療券計劃詳情



獲發金額

現時，每名年滿65嵗或以上合資格長者每年可獲發2000港元的醫療券金額，每年未用完的醫療券金額可累積至其後年份使用，累積上限為港幣8000元。



計劃限制及注意事項

1.該計劃只可用于指定科室的門診醫療護理服務，並不適用于大型手術、住院服務及需要預先繳費的醫療護理服務。

2.醫療券只可用於香港大學深圳醫院指定科室的門診醫療護理服務的費用，不可純粹用以購買物品。

3.在深圳使用醫療券結算時是用人民幣計算，每月的醫療券的換算率以香港銀行公會在上一個月的最後第八個工作天起至最後第四個工作天的五天内的人民幣轉換港元的平均匯率計算。



醫療券適用科室

醫療券適用於下列香港大學深圳醫院的診療中心 / 醫技科室的門診醫療護理服務，包括預防性護理服務，以及治療和復康性服務：

診療中心－家庭醫學全科門診、體檢中心、急診科、骨科、眼科、牙科、中醫科、內科、婦科、外科、康復科門診；及

醫技科室－物理治療科、醫學影像科、臨床微生物及感染控制科、病理科。



醫療券的使用

1.合資格的長者毋需預先登記，只要親身到香港大學深圳醫院，出示有效香港身份證，並示意使用醫療券支付當日在指定科室接受的醫療護理服務，再簽署同意書後便可使用。

2.合資格長者在開立個人的醫療券戶口後，他在計劃下可享有的醫療券金額會即時存入他的醫療券戶口內以供使用，而在其後的每年 1月1日，他於當年度可獲發的醫療券金額也會自動存入他的醫療券戶口內。

3.曾在香港大學深圳醫院使用醫療券的長者，回到香港後可繼續使用其醫療戶口内剩餘的醫療券。

醫療券的查詢

香港大學深圳醫院在每次扣除醫療券後，都會發給長者一張「醫療券使用記錄」，當中列明長者到診前和該次診症使用的醫療券金額，以及醫療券戶口内的餘額，以便長者保存。此外，長者的親屬或照顧者可協助長者登入醫療券網站(www.hcv.gov.hk)或查詢熱綫（電話號碼: (852) 2838 0511）便可查詢所有關於醫療券的使用和發放詳情。

責任編輯：梁政琪

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