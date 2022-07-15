Bitcoin入市時機將近？比特幣策略部署話你知 個人增值 13:18 2022/07/15 分享： 分享： Bitcoin自幣災以來價格急插，半年跌近六成，現徘徊於20000美元附近，不時插穿兩萬大關，幣市專家、香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民（CALVIN）分析指，比特幣在「1字頭」是抵買，每次跌了七至八成都是入市好時機，比特幣走勢難觸底，不要期望完全觸底，不少大戶或機構會月供或每周買入摸底。 *比特幣2年後再爆升？重溫《ET財智Talk》幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向* 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : ET財智Talk 相關文章 比特幣ETF VS 比特幣現貨點揀？話你知大戶、聰明錢會怎樣部署 2022/07/14 比特幣ETF VS 比特幣現貨點揀？話你知大戶、聰明錢會怎樣部署 拆解幣災真正主因 加息收水只是催化劑？ 2022/07/13 拆解幣災真正主因 加息收水只是催化劑？ 你可能感興趣 比特幣ETF VS 比特幣現貨點揀？話你知大戶、聰明錢會怎樣部署 18:31 2022/07/14 比特幣ETF VS 比特幣現貨點揀？話你知大戶、聰明錢會怎樣部署 拆解幣災真正主因 加息收水只是催化劑？ 18:25 2022/07/13 拆解幣災真正主因 加息收水只是催化劑？ 最新專欄文章 更多 比特幣ETF VS 比特幣現貨點揀？話你知大戶、聰明錢會怎樣部署 2022/07/14 比特幣ETF VS 比特幣現貨點揀？話你知大戶、聰明錢會怎樣部署 拆解幣災真正主因 加息收水只是催化劑？ 2022/07/13 拆解幣災真正主因 加息收水只是催化劑？ 【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向 立即收看！ 2022/07/11 【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向 立即收看！ 哪類債券受加息影響最大？債券專家分析不同年期債券風險多大 2022/07/07 哪類債券受加息影響最大？債券專家分析不同年期債券風險多大 加息周期買債券須知：加息初期一類債券率先跌 2022/07/06 加息周期買債券須知：加息初期一類債券率先跌 投資推介 市場交易 技術分析 投資策略 低吸 虛擬貨幣 抵買 買入 比特幣