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Bitcoin入市時機將近？比特幣策略部署話你知

個人增值 13:18 2022/07/15

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Bitcoin自幣災以來價格急插，半年跌近六成，現徘徊於20000美元附近，不時插穿兩萬大關，幣市專家、香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民（CALVIN）分析指，比特幣在「1字頭」是抵買，每次跌了七至八成都是入市好時機，比特幣走勢難觸底，不要期望完全觸底，不少大戶或機構會月供或每周買入摸底。

*比特幣2年後再爆升？重溫《ET財智Talk》幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向*

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欄名 : ET財智Talk

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