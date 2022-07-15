  • 33°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外幣兌換優惠】每百日圓兌港元最新見5.6低位　本港5間銀行外幣兌換優惠大比拼

個人增值 15:15 2022/07/15

分享：

分享：

日圓滙價繼續疲弱，每百日圓兌港元今日（7月15日）最新為5.6，而日圓兌每美元更跌曾穿139元水平，再創自1998年9月以來新低。對於現時有意到日本旅行的市民來說是喜訊之一，加上不同銀行正進行外幣兌換優惠，本網為大家整理了5間銀行的最新兌換優惠，馬上睇吓啦。

中銀香港推外匯點子優惠

本網列出了5間本港銀行的外匯兌換優惠，包括中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行和花旗銀行。在以上5大銀行中，分別推出了迎新獎賞和兌換優惠，而中銀香港更推出外幣兌換點子優惠，當中包括以港元兌換日圓或以日圓兌換港元的「私人理財」或「中銀理財」客戶可享60點子；「智盈理財」客戶可享10點子；而「自在理財」客戶則不適用於此優惠。

滙豐則推出3大獎賞優惠，詳情可參閱圖示。

恒生銀行外匯享85折買賣差價折扣

渣打銀行方式，優先私人理財或「優先理財」尊享外匯交易獎賞計劃中，客戶只要外匯交易1,000日圓以上或其等值的外幣，即送1,000日圓。

恒生銀行的優惠中，只要經恒生個人e-Banking或恒生Mobile App進行任何12種貨幣之單一兌換交易，包括日圓兌換交易達5萬港元或其等值，即可享85折外匯買賣差價折扣優惠。

花旗銀行方面，2項獎賞其中一項，只適用於Citibanking, Citi Plus, Citigold及花旗私人客戶，讀者須留意。詳見下面。

以上銀行的外幣優惠設有條款細則，詳情可瀏覽各銀行的網頁。

■5間銀行外幣兌換優惠大比併■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 外滙走勢

最新專欄文章 更多

【日圓滙率】日圓狂跌想唱定錢去旅行？　比較各找換店日圓滙率（更新至5月11日）
2022/05/11
【日圓滙率】日圓狂跌想唱定錢去旅行？　比較各找換店日圓滙率（更新至5月11日）
【外滙前瞻】歐元超賣後回穩將限制美元　加國通脹創新高加息半厘升溫
2022/04/25
【外滙前瞻】歐元超賣後回穩將限制美元　加國通脹創新高加息半厘升溫
【外滙前瞻】歐洲加息無期通脹創新高　美國壓抑通脹政策成效有待觀察
2022/04/04
【外滙前瞻】歐洲加息無期通脹創新高　美國壓抑通脹政策成效有待觀察
【日圓滙率】日圓本周曾見近7年來最低　今後走勢何去何從？
2022/03/31
【日圓滙率】日圓本周曾見近7年來最低　今後走勢何去何從？
【外滙前瞻】歐元短期續淡惟可望企穩　需提防美元轉弱
2022/03/28
【外滙前瞻】歐元短期續淡惟可望企穩　需提防美元轉弱
銀行 外滙 花旗銀行 經濟 港元 日本 日圓 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【大灣區】港大深圳醫院可用醫療券 餘額回港後可續用

下一篇文章

客戶資產縮水 又有旅行限制 外資行亞洲財富管理業務 收入減少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓
【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
【高息定存】3個月美元定存最高2.8厘 強美金之選 中小行期內賺息可達1.3萬元
【高息定存】3個月美元定存最高2.8厘 強美金之選 中小行期內賺息可達1.3萬元
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）
【高息定存】港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬 (新增各銀行最高年息)
【高息定存】港元存息再現3厘破頂 有中小行全線加息 存50萬賺息1.5萬 (新增各銀行最高年息)
【史上最伏投資？】富豪話最獲利投資係生仔女？（附富豪擁有子女數目排行榜） Tesla創辦人馬斯克 　9個子女都只係排第四！
【史上最伏投資？】富豪話最獲利投資係生仔女？（附富豪擁有子女數目排行榜） Tesla創辦人馬斯克 　9個子女都只係排第四！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款