【外幣兌換優惠】每百日圓兌港元最新見5.6低位　本港5間銀行外幣兌換優惠大比拼

日圓滙價繼續疲弱，每百日圓兌港元今日（7月15日）最新為5.6，而日圓兌每美元更跌曾穿139元水平，再創自1998年9月以來新低。對於現時有意到日本旅行的市民來說是喜訊之一，加上不同銀行正進行外幣兌換優惠，本網為大家整理了5間銀行的最新兌換優惠，馬上睇吓啦。

中銀香港推外匯點子優惠

本網列出了5間本港銀行的外匯兌換優惠，包括中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行和花旗銀行。在以上5大銀行中，分別推出了迎新獎賞和兌換優惠，而中銀香港更推出外幣兌換點子優惠，當中包括以港元兌換日圓或以日圓兌換港元的「私人理財」或「中銀理財」客戶可享60點子；「智盈理財」客戶可享10點子；而「自在理財」客戶則不適用於此優惠。

滙豐則推出3大獎賞優惠，詳情可參閱圖示。

恒生銀行外匯享85折買賣差價折扣

渣打銀行方式，優先私人理財或「優先理財」尊享外匯交易獎賞計劃中，客戶只要外匯交易1,000日圓以上或其等值的外幣，即送1,000日圓。

恒生銀行的優惠中，只要經恒生個人e-Banking或恒生Mobile App進行任何12種貨幣之單一兌換交易，包括日圓兌換交易達5萬港元或其等值，即可享85折外匯買賣差價折扣優惠。

花旗銀行方面，2項獎賞其中一項，只適用於Citibanking, Citi Plus, Citigold及花旗私人客戶，讀者須留意。詳見下面。

以上銀行的外幣優惠設有條款細則，詳情可瀏覽各銀行的網頁。

■5間銀行外幣兌換優惠大比併■

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責任編輯：區祖飛

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