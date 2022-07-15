安心出行│3款不能使用安心出行的Nokia懷舊款式新手機

踏入暑假，手機廠商都開始推出新手機，為下半年的手機銷售旺季揭開序幕。對薑餅人來說，最吸睛的是來自小米 （01810） 與Leica合作的首個系列小米12S。其中小米12S Ultra憑著1吋CMOS，勢必成為今年下半年的機王候選人。

另外，華為也據報會推出全新的Mate 50系列，更搭配專用機殼，讓手機能夠接收5G訊號，讓品牌能夠繞過美國制裁令，繼續為玩家帶來更佳的體驗。

蘋果首款全屏幕手機料將推出

當然，蘋果和三星兩大手機巨頭都一如以往，在八至九月期間推出新手機。三星如無意外將會推出兩部摺機的第四代產品，而蘋果則估計會推出首款無M字額的全屏幕手機，更盛傳拍攝鏡頭的像素大升級至4800萬像素。薑餅人相信大家要開始儲定銀両了。

HMD Global反潮流玩懷舊款

不過，正當一眾智能手機品牌力推旗艦產品爭奪市場之際，有一家品牌則反其道而行，推出由經典型號改裝的新款功能手機。沒錯，這便是專門生產諾基亞品牌手機的HMD Global了。

HMD最近低調地發布了三款新手機及一款平板電腦，分別是擁有經典翻蓋設計的 Nokia 2660 Flip、主打音樂體驗的 Nokia 5710 XpressAudio，還有再現經典設計的 Nokia 8210 4G。

Nokia 8210及5710曾是經典

年輕的讀者當然未必知道Nokia這三款手機型號的意義。但對機齡已超過20年以上的用家而言，8210和5710都是當年曾經叱咤一時的手機產品。8210可算是當年其中一款銷量最高的手機，與愛立信的768/788系列分庭抗禮。 8210的特點便是輕便，小小的機身便可提供通話、遊戲及收音機等服務，在當年已是很先進的產品。

至於20多年後的8210 4G，在外型沒太大分別的前提下，先把屏幕變大為2.8吋彩色屏幕，機背加了一枚30萬像素的鏡頭，支援收音機及MP3音樂播放。

5710 XpressAudio玩復刻

至於另一款復刻機為5710 XpressAudio，號稱是向5310致敬的型號。薑餅人依稀記得，Nokia在iPod以及iPhone在2000年代後期成為潮流之後，便特別推出了XpressMusic系列手機，以方便用家將MP 3歌放入記憶卡以手機播放為賣點，與Sony Ericsson Walkman Phone及iPod等音樂播放器競爭。而這部新機的破格之處，更是機背藏有一對真無線耳機，讓用家可以接駁5710來聽歌。

大玩懷舊惟誠意欠奉

雖然HMD希望以懷舊來吸引用家對Nokia品牌的注意，但明顯地今次HMD復刻舊機其實有點捉到鹿不懂脫角。因為手機竟然不搭配最流行的Android作業系統之餘，還要以低端的Unisoc晶片作處理器，這代表HMD高層根本把懷舊草草了事吧。

若然要煥起舊用家對Nokia的美好回憶，最低限度也搭配一枚先進一點的處理器，以及改以智能手機的型式回歸，這樣用家也會考慮買一部作備用機，現在這些型號連安心出行也掃不了，那手機有何用呢？

另一個有趣的點子，是手機可以輸入MP3歌播放。這個十多年前很流行的聽歌方法，現在已被Spotify、 Apple Music等串流服務取代了。那人們要怎樣找MP3檔案去聽歌呢？