BMW iSpace旗艦店落戶灣仔　純電車系大晒冷

近年電動車大行其道，想親身接觸或了解多點，不妨多逛逛車行陳列室。BMW最新開設香港首間BMW iSpace純電車系豪華旗艦店，將旗下BMW i系電動車款式一口氣展示，同時分享品牌頂尖純電驅動科技，車迷絕對要朝聖。

灣仔各大汽車品牌陳列室林立，BMW的荃灣陳列室早前翻新重開，今次更移師港島開設全新BMW iSpace純電車系旗艦店，展出多部i系電動車，選址合和中心，正正與開在對面的Tesla打對台！

▲ 現已開業的BMW iSpace旗艦店，以品牌一系列純電車系，包括The iX為主打。（張頌婷攝）

展出各式i系車款

BMW電動車向來備受注目，以#bornelectric作宣傳口號，新車來勢洶洶，不讓其他對手專美。BMW i系列車型訂單衝破3,000張，今次的全新陳列室iSpace，就以一眾電動車作為主角。陳列室有大量梳化座位及VIP Lounge，有咖啡店Blooms Coffee及綠色生活設計精品店HAUSTAGE進駐，更加入節能環保元素，讓人耳目一新。

iSpace陳列室以一室藍調作主色，配以銀色牆身，充滿時尚科幻感，展出BMW i系列車系，最受歡迎有iX、i4及iX3，還有電動車「先驅」、已宣布停產的i3，以及首次亮相的BMW CE 04純電電單車，可以讓一眾車迷近距離欣賞，甚至坐上車中，試玩其招牌曲面儀錶板及中控台雙屏幕。牆身一幅幅大型熒幕，播放各種車款的影片，一睹各車行駛時的風采英姿。

門口另一邊還有MINI Electric坐鎮，以及一眾MINI精品。可惜陳列室現時未見話題性十足的i7，還有剛開始接受預訂的純電動SAV iX1，否則有齊全綫車款列陣，應該更加震撼。

▲ 最多人問津的BMW i4 M50，配上特色牆身點綴，任看任坐。（張頌婷攝）

▲ 首次亮相的純電電單車BMW CE 04，賣相科幻。（張頌婷攝）

▲ 陳列室有電池模組、充電機等配套展示，讓準車主可了解更多。（張頌婷攝）

精品及咖啡店增生活感

睇車以外，iSpace也有不少亮點，BMW品牌精品齊備，由常見的T恤、Cap帽至行李箱也一應俱全，照顧到一眾忠實車迷。另一角為HAUSTAGE精品店，主要售賣環保並富有設計感的生活用品，如日本手製玻璃品牌Sghr、西班牙即飲雞尾酒等。陳列室設有不少梳化座位，VIP Lounge更打造成一個色調柔和的客廳，可一邊享受頂級音響品牌harman/kardon的音樂，一邊品嘗Blooms Coffee咖啡店獨家調製的限定特色手調飲料。

秉承品牌電動未來之概念，iSpace的設計與用料貫徹綠能永續和環境友善的宗旨，例如全場均使用LED照明系統；場內充滿未來感的家具裝潢配置，亦以回收物料升級製作，如採用了SEAQUAL海洋塑膠，連員工制服也採用可持續物料製成。

▲ 車迷不能錯過各式精品，種類亦多元化。（張頌婷攝）

▲ VIP Lounge設計充滿家居溫暖感，可以在此欣賞汽車短片。（張頌婷攝）

新增電車充電站

除了iSpace陳列室以外，BMW首個BMW i智慧電能充電站亦正式進駐灣仔合和中心12樓停車場。場內配備合共12個充電車位，包括6個80kW快速充電裝置及6個11kW中速充電裝置。將來遍布全港的BMW充電車位將會逾100個，解決電動車車主的充電煩惱。

▲ 灣仔合和中心12樓停車場有12個充電位，方便車主為愛驅充電。

最新iX1接受預訂

全新BMW iX1開始接受預訂，採用最新iDrive 8.0操作系統，有由10.25吋儀錶板及10.7吋中控台熒幕組成的一體式曲面熒幕，搭載64.7 kWh容量的鋰電池組，可輸出最大馬力313hp，0至100 km/h加速只需5.7秒，最大續航里程高達438 km。

「一換一計劃」後意向價$440,000起，交車時間預計2023年第二季。即日起於網上接受預訂，有與趣可支付$2,000彈性網上意向金優先預訂配額，保證可無條件退回全額或轉換其他型號。

▲ 最新SAV車款BMW iX1只售 44 萬，相信又會掀起搶購潮。

BMW iSpace香港旗艦店

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心地下G05A及G05B舖

電話：3129 9000

開放時間：周一至六9am - 8pm、周日及公眾假期10am - 8pm