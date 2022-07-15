  • 32°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BMW iSpace旗艦店落戶灣仔　純電車系大晒冷

博客 18:17 2022/07/15

分享：

分享：

近年電動車大行其道，想親身接觸或了解多點，不妨多逛逛車行陳列室。BMW最新開設香港首間BMW iSpace純電車系豪華旗艦店，將旗下BMW i系電動車款式一口氣展示，同時分享品牌頂尖純電驅動科技，車迷絕對要朝聖。

灣仔各大汽車品牌陳列室林立，BMW的荃灣陳列室早前翻新重開，今次更移師港島開設全新BMW iSpace純電車系旗艦店，展出多部i系電動車，選址合和中心，正正與開在對面的Tesla打對台！

現已開業的BMW iSpace旗艦店，以品牌一系列純電車系，包括The iX為主打。（張頌婷攝）

展出各式i系車款

BMW電動車向來備受注目，以#bornelectric作宣傳口號，新車來勢洶洶，不讓其他對手專美。BMW i系列車型訂單衝破3,000張，今次的全新陳列室iSpace，就以一眾電動車作為主角。陳列室有大量梳化座位及VIP Lounge，有咖啡店Blooms Coffee及綠色生活設計精品店HAUSTAGE進駐，更加入節能環保元素，讓人耳目一新。

iSpace陳列室以一室藍調作主色，配以銀色牆身，充滿時尚科幻感，展出BMW i系列車系，最受歡迎有iX、i4及iX3，還有電動車「先驅」、已宣布停產的i3，以及首次亮相的BMW CE 04純電電單車，可以讓一眾車迷近距離欣賞，甚至坐上車中，試玩其招牌曲面儀錶板及中控台雙屏幕。牆身一幅幅大型熒幕，播放各種車款的影片，一睹各車行駛時的風采英姿。

門口另一邊還有MINI Electric坐鎮，以及一眾MINI精品。可惜陳列室現時未見話題性十足的i7，還有剛開始接受預訂的純電動SAV iX1，否則有齊全綫車款列陣，應該更加震撼。

最多人問津的BMW i4 M50，配上特色牆身點綴，任看任坐。（張頌婷攝）

首次亮相的純電電單車BMW CE 04，賣相科幻。（張頌婷攝）

陳列室有電池模組、充電機等配套展示，讓準車主可了解更多。（張頌婷攝）

精品及咖啡店增生活感

睇車以外，iSpace也有不少亮點，BMW品牌精品齊備，由常見的T恤、Cap帽至行李箱也一應俱全，照顧到一眾忠實車迷。另一角為HAUSTAGE精品店，主要售賣環保並富有設計感的生活用品，如日本手製玻璃品牌Sghr、西班牙即飲雞尾酒等。陳列室設有不少梳化座位，VIP Lounge更打造成一個色調柔和的客廳，可一邊享受頂級音響品牌harman/kardon的音樂，一邊品嘗Blooms Coffee咖啡店獨家調製的限定特色手調飲料。

秉承品牌電動未來之概念，iSpace的設計與用料貫徹綠能永續和環境友善的宗旨，例如全場均使用LED照明系統；場內充滿未來感的家具裝潢配置，亦以回收物料升級製作，如採用了SEAQUAL海洋塑膠，連員工制服也採用可持續物料製成。

車迷不能錯過各式精品，種類亦多元化。（張頌婷攝）

VIP Lounge設計充滿家居溫暖感，可以在此欣賞汽車短片。（張頌婷攝）

新增電車充電站

除了iSpace陳列室以外，BMW首個BMW i智慧電能充電站亦正式進駐灣仔合和中心12樓停車場。場內配備合共12個充電車位，包括6個80kW快速充電裝置及6個11kW中速充電裝置。將來遍布全港的BMW充電車位將會逾100個，解決電動車車主的充電煩惱。

灣仔合和中心12樓停車場有12個充電位，方便車主為愛驅充電。

最新iX1接受預訂

全新BMW iX1開始接受預訂，採用最新iDrive 8.0操作系統，有由10.25吋儀錶板及10.7吋中控台熒幕組成的一體式曲面熒幕，搭載64.7 kWh容量的鋰電池組，可輸出最大馬力313hp，0至100 km/h加速只需5.7秒，最大續航里程高達438 km。

「一換一計劃」後意向價$440,000起，交車時間預計2023年第二季。即日起於網上接受預訂，有與趣可支付$2,000彈性網上意向金優先預訂配額，保證可無條件退回全額或轉換其他型號。

最新SAV車款BMW iX1只售 44 萬，相信又會掀起搶購潮。

BMW iSpace香港旗艦店
地址：灣仔皇后大道東183號合和中心地下G05A及G05B舖
電話：3129 9000
開放時間：周一至六9am - 8pm、周日及公眾假期10am - 8pm

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張頌婷

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
2022/01/13
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
凌的突破首部電動車登場　Lexus UX300e
2022/03/07
凌的突破首部電動車登場　Lexus UX300e
平治電動車列陣　EQB 250實用7座電動SUV
2022/06/10
平治電動車列陣　EQB 250實用7座電動SUV

你可能感興趣

國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
17:36 2022/01/13
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
凌的突破首部電動車登場　Lexus UX300e
18:12 2022/03/07
凌的突破首部電動車登場　Lexus UX300e
平治電動車列陣　EQB 250實用7座電動SUV
16:42 2022/06/10
平治電動車列陣　EQB 250實用7座電動SUV

最新專欄文章 更多

I SWIM高手朱鑑然潮氣示範　夏日出海潛水錶出沒注意
2022/07/14
I SWIM高手朱鑑然潮氣示範　夏日出海潛水錶出沒注意
lululemon成全球最大第二運動品牌　乘勢首度推出遠足系列
2022/07/13
lululemon成全球最大第二運動品牌　乘勢首度推出遠足系列
全新第五代Range Rover極簡奢華　超豪339萬5座長陣特別版率先登場
2022/07/08
全新第五代Range Rover極簡奢華　超豪339萬5座長陣特別版率先登場
連續17年當溫布頓網球賽指定服裝　Ralph Lauren推Wimbledon系列滿足男女球迷
2022/07/06
連續17年當溫布頓網球賽指定服裝　Ralph Lauren推Wimbledon系列滿足男女球迷
空運4款新作到港　A. Lange & Sohne大玩動態全息投影
2022/07/06
空運4款新作到港　A. Lange & Sohne大玩動態全息投影
汽車 可持續發展 電動車 合和中心 灣仔

下一篇文章

安心出行│3款不能使用安心出行的Nokia懷舊款式新手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【退休規劃】律師醫生夫婦月入逾22萬　每月盈餘不足2萬　應從那4方面部署20年退休路？
【退休規劃】律師醫生夫婦月入逾22萬　每月盈餘不足2萬　應從那4方面部署20年退休路？
博客 - 後疫情時代 保險業如何抓緊大灣區發展機遇
後疫情時代 保險業如何抓緊大灣區發展機遇
I SWIM高手朱鑑然潮氣示範　夏日出海潛水錶出沒注意
I SWIM高手朱鑑然潮氣示範　夏日出海潛水錶出沒注意
【脫疣保障】脫疣或花費過萬元 唔一定有得Claim保險?
【脫疣保障】脫疣或花費過萬元 唔一定有得Claim保險?
lululemon成全球最大第二運動品牌　乘勢首度推出遠足系列
lululemon成全球最大第二運動品牌　乘勢首度推出遠足系列
安心出行│3款不能使用安心出行的Nokia懷舊款式新手機
安心出行│3款不能使用安心出行的Nokia懷舊款式新手機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款