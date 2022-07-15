【投資新態度】00後比90後更懂投資？ 平均22歲買入人生第一隻基金

投資是一門高深的學問，所以不少人在小時候都不敢接觸，作為一位90後的我也在出來庭會工作後首次接觸投資，才有點後悔為甚麼小時候沒早早接觸這件事。不過時代改變，一代比一代進步，螞蟻財富近日發布一份關於95後的理財報告。相比90後，95後首次購買基金的年齡更小，平均22歲已買入人生第一隻基金，而90後平均要到27歲才有初次的體驗。



「Z世代」所指的是1995年至2009年之間出生的一代人，他們被商家認為是極高商業價值的群體，他們有很強的自我意識，又勇於嘗試各種新事物。這一代人比70後、80後更早接觸「金錢」，對投資理財看認識亦相對更強。

幼兒園已開始接觸股票



小琳（假名）首次接觸股票的年齡是幼稚園時，由於外婆喜歡炒股票，小時候，外婆煮飯的時候，她會負責「睇價」，到了外婆要的價格，她便大叫外婆。自此，她對股票有了基本的概念，亦有了興趣。直至小六時，她首次自己操盤，父母讓她在模擬炒股中學習，等她有了一定的認識後，媽媽把自己的股票戶口真正「借」了給這位小女孩。

因為不認識，所以她有了學習的動機，故此小琳開始在網上自學投資，在大學時亦特意選修金融相關課程，讓自己可以更有系統學習，後來更考了相關證書，例如證券從業資格等。這位小女孩亦看各種不同的投資理財書藉。她認為自小學習投資理財，讓她有了更多的經歷，而且股票投資讓她可以觀察世界的發展，關注世界的熱點及未來社會的方向，從一個全新的角度去思考世界。



責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經



