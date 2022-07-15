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【銀行股】3銀行股創新低　穆迪解構呢間銀行最受內房壞賬影響

藍籌股 12:43 2022/07/15

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內地多個爛尾樓項目的業主停供貸款，以致內房風險再牽連至銀行業。最近信貸評級機構穆迪就發表報告，指出對內地貸款敞口較高的香港銀行，所面臨的風險會較其他銀行高，而貸款予內地房地產商比重較高的銀行所面對的風險則會更大。

在報告發表後，今天有3間銀行股的股價創新低，恒生 （00011） 、東亞銀行 （00023） 及大新銀行 （02356） 的股價今早股價均低見最少52周低，中午分別收報124.5元、10.12元及6.03元，分別跌3.3%、3.6%及2.4%。另滙控 （00005） 及渣打 （02888） 亦分別跌2.6%及4.1%

內房貸款對港銀構成更大資產風險
穆迪估計，大部分香港銀行的內地貸款中，有最少20至30%都是授予地產商。在內地房地產市道低迷的情況下，港銀對內地房地產板塊的借貸所構成的資產風險會較高。大多數香港銀行向內房提供的貸款都是以離岸方式，而考慮到償還貸款來源、抵押品及收回貸款等問題，離岸貸款所面對的風險多較在岸貸款為高。

■港銀對內地房地產貸款敞口■

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中國經濟放緩加大港銀風險
穆迪的報告指出，很多香港銀行的外地貸款，多為中國內地貸款。隨著今年內地經濟受到疫情影響放緩，內房板塊下行及全球經濟前景不明朗，香港銀行的內地貸款資產風險正在提升，尤其是與房地產相關的貸款。

內地貸款佔大部分香港銀行整體入帳貸款5至35%，使這些港銀正直接面對內地經濟放緩的風險。在截至今年3月底止的六個月內，香港銀行的內地貸款的減值貸款比率，較整體貸款增長得快，而這是風險增加的一個跡象。由於看到今年中國經濟增長將會放緩，因此內地貸款的減值貸款比率可能會繼續上升。

部分港銀仍在增加內地放款敞口
報告指，大部分香港銀行已放慢內地放貸的步伐，但仍有部分銀行正在增加相關貸款。自2016年起，大約有五分之一的香港銀行在內地的貸款增長速度快過整體貸款增長。不過，去到2021年底，與2015年比較，有四分之一的港銀已縮減其內地貸款。

在今年中國經濟放緩的情況下，急速增加內地貸款敞口的銀行所面臨的風險會較其他香港銀行高。另外，主要向民營企業及小型企業貸款的銀行，所面對的風險會較向大型國有企業及藍籌企業貸款的銀行為高。這主要是因為在內地宏觀經濟充滿挑戰的情下，民營及小型企業的表現通常較為脆弱。

責任編輯：鄭樂怡

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