【港元定存】南商加至2.5厘 年利率分3個階段遞增 最高3.38厘（附14銀行最高年息）

雖然昨日有中小行減港元及美元定存年息【詳見︰信銀減定存息 12個月港元年息2.6厘】，但最新又有南洋商業銀行調升定存息口，把12個月港元定存年利率，由上月的2.3厘加至2.5厘，起存額繼續為10萬元，以此計算一年賺息2500元。

上述優惠適用於「南商理財」客戶及企業客戶，並以新資金開立。而4個月港元定存為1.6厘、6個月為2.1厘、9個月2.3厘。其他客戶方面，4個月1.4厘、6個月1.8厘、9個月2.1厘、12個月2.38厘。

美元定存同加息 加幅高達0.53厘

美元定存的加幅更大，客戶以新資金開立美元定存，1個月年息1.18厘、3個月為1.88厘、6個月2.08厘、12個月2.5厘，起存金額為等值港幣10萬元。美元定存全線加息，而且1個月定存年息加幅達0.53厘，6個月定存的加幅亦達0.38厘。

人民幣定存年息則略減，6個月人民幣年利率高達2.3厘，上月為2.4厘。起存金額為人民幣10萬元，不限新舊資金。

身份證有「2」或「5」也有優惠

另外，南商亦推出「慶回歸25周年定期存款優惠」，包括以下兩項優惠。

「2星期人民幣定期存款」：客戶以兌換資金開立「2星期人民幣定期存款」人民幣年利率5厘，起存金額為等值港幣1萬元；

「250天定期存款」：香港身份證號碼含有「 2 」或「 5 」號碼 (包括括弧內數字) 的客戶以新資金開立「250天定期存款」，港元年利率2厘，存款金額1萬元至250萬元。

南商同時推出「步步高升定期存款」，客戶以新資金開立可享港元或美元定期存款年利率高達3.38%，年利率分3個階段遞增，起存金額為等值港幣2.5萬元。

■南商「步步高升定期存款」詳情■

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綜觀目前各大銀行，若單計12個月或以上的長息，最高為工銀亞洲及華僑永亨，均為3厘。以下為各銀行最高的港元定存長息。

■目前12個月或以上最高息港元定存■

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