【消費優惠】砂拉越三色奶茶 免費試飲 精明消費 10:30 2022/07/18 分享： 分享： 由即日起至7月20日，完成幾個簡單步驟，就可以免費攞到LEAVES砂拉越三色奶茶一罐！ 地點: 18/7: 石門安群街 + 大圍村南道附近 19/7: 中環皇后大道中中環中心 + 紅磡必嘉街附近 20/7: 鰂魚涌海光街 + 葵涌KCC附近 指定零售點有售：Circle K & 正記啤酒汽水批發中心 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】PEACH JOHN 夏日激減 低至半價 今日 【消費優惠】PEACH JOHN 夏日激減 低至半價 【好去處】中環石板街酒店新餐廳HUSO 品味百變魚子醬菜式 2022/07/17 【好去處】中環石板街酒店新餐廳HUSO 品味百變魚子醬菜式 【消費優惠】Johnnie Walker夥Doubleshot製作美食、雞尾酒 慶祝推出雪莉桶風味威士忌 2022/07/17 【消費優惠】Johnnie Walker夥Doubleshot製作美食、雞尾酒 慶祝推出雪莉桶風味威士忌 【好去處】灣仔新酒店餐廳TANGRAM登場 「七巧板」獨特烹飪技術 2022/07/16 【好去處】灣仔新酒店餐廳TANGRAM登場 「七巧板」獨特烹飪技術 谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展 「貓貓藝術生活圈」 2022/07/16 谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展 「貓貓藝術生活圈」 著數優惠 中環中心 石門 魚 經濟 魚 中環 批發 紅磡 啤酒