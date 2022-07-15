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【生活理財】的士新收費周日生效 市區的士起錶27元 觀塘去機場要加幾多?

個人增值 11:52 2022/07/15

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運輸署宣布，巿區、新界及大嶼山的士新收費將由周日（17日）起生效。市區的士（紅的）加價後，落旗起錶價將為27元，原本為24元；新界的士（綠的）落旗價為23.5元，原本為20.5元；大嶼山的士（藍的）起錶價為22元，原本為19元，加幅介乎11.54%至13.83%不等。市區的士由目前起錶價24元，加至27元，加幅達12.5%；其後每次跳錶加2角，由目前1.7元，加至1.9元，93.5元或以上每跳1.3元。

我們以一個例子讓各位讀者可以有預算，假設從九龍觀塘往機場一號客運大樓，未加價前約270元，加價後約需要300元，加幅逾11%。若打工仔平日習慣的士返工放工，加價後每次加10元，一個月便是數百元。作為一個精明理財的打工仔，除非趕時間，不然都不會選擇坐的士，若每星期坐兩次的士，每次100元，一個月已經約1000元，加價下，每星期支出額外又多10%。

■的士加價後　網民又點睇？■

    點擊圖片放大
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    +3

運輸署發出的新舊車費換算表

不過值得留意的是現時的士咪錶仍未調整以顯示新收費，故此的士司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表，乘客必須根據換算表支付新車費。

 

責任編輯：陳玉蓮

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