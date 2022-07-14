【MPF】積金評級：上半年強積金錄290億元淨流入　保守基金成最受歡迎資產類別之一

上半年強積金表現雖然與大市一樣波動，但積金評級的數據顯示，強積金體系在今年首6個月，仍錄得4年來最多的資金淨流入。估計2022年上半年約有290億元淨流入。歸因於創記錄的「可扣稅自願性供款」令第一季淨流入尤其亮麗，儘管金融市場疲弱，資金一直湧入，估計第二季淨流入達到約137.1億元。

該機構更列出6月份及上半年最受資金追捧的強積金基金，雖然上半年仍以港股基金的淨流入最多，不過單計6月，則是貨幣市場基金佔首。

■強積金資金淨流入表現■

（按上半年淨流入金額低至高排序）

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■強積金資金淨流出表現■

（按上半年淨流出金額低至高排序）

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在頭三位最受歡迎的資產類別當中，強積金「保守基金」為最受歡迎的資產類別之一。特別要留意「中、港股票基金」，雖然 2022 年以來 6 個月當中輸足 4 個月，但依然獲得強勁支持，而「預設投資策略」（DIS）的「核心累積基金」亦然，反映成員在動盪的市場下，亦注意到保持投資兼分散投資的訊息。

衰退及通脹的陰霾繼續令投資者擔憂，而6月份「歐、美股票基金」則錄得最大的單月資金淨流出。

積金評級又指，強積金今年上半年的回報估算虧蝕12.96%，是自2000年12月成立以來最差的。強積金總資產現時約為1.058萬億元，459萬成員的平均賬戶結餘約為23.07萬元（較2022年初跌10.5%）。

積金局對此作出回應，指出過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今年5月底，強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗。

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責任編輯：鄭樂怡

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