【加密貨幣】港府修例監管「虛擬資產服務」　多間交易所恐面臨整頓

近日，香港政府針對虛擬貨幣平台監管制度進行新規範，7月6日，港府針對《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》通過首讀並開始二讀。如果修訂法例成功通過，2023 年 3 月 1 日起，任何未獲香港政府發牌的「虛擬資產服務提供商」將不被允許在香港活動，即所有於香港未領有牌照的大型加密貨幣交易所，包括去中心化交易所及中心化交易所，將不被容許在香港提供服務。

大多虛擬貨幣平台未獲牌照

目前來說，香港投資者可以接觸到的加密貨幣交易所、虛幣貨幣理財平台、DeFi 、CeFi 平台等，大多數都未領有香港證監會頒布的相關牌照；換言之，當新條例通過後，包括 Binance、FTX 等未領有牌照的交易所在香港的運作，恐將違反法規、並負上相關法律責任。本次港府提出的法案可謂是對虛擬貨幣的正式整頓，亦是促進虛擬貨幣平台逐漸規範化的好機會。

JPEX登上証監會關注名單

近期在香港各大知名地標都有廣告足跡的JPEX交易所亦受到關注，在7月8日登上香港證券及期貨事務監察委員會的無牌公司及可疑網站名單，未來是否會採取法律行動或是加大監管力度及數量都是投資者十分關注的問題。

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責任編輯：梁政琪

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