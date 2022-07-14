【港元定存】信銀減定存息　不再全城最高　12個月港元年息減至2.6厘 （新增14銀行最高定存息）

中信銀行（國際）的12個月港元定期存款利率本來是全城最高，但最新由原來的2.85厘，調低0.25厘至2.6厘，不及富邦銀行的2.8厘高。而在長息之中，有存期388天的定存計劃年息達3厘，包括華僑永亨銀行及工銀亞洲。

據中信銀行（國際）公布，旗下「inMotion 動感銀行」以新資金敘造12個月港元定期存款的最新年利率為2.6%，較其6月底公布時的2.85%下調0.25厘，失落12個月港元定存息最高的地位，而起存額則仍維持在1萬元。

該行同時亦減美元定存年息，12個月美元定存年息，由3.35厘減至2.9厘。

不過，該行旗下的「大富翁存款」計劃，客戶可享的最高年息則由原來的4.38%上調至5.88%，存款期由原來的9月底延長至10月底。

388天港元定存息最高3厘

目前12個月港元定存息最高的為富邦銀行，以全新資金或兌換資金開立港元定存戶口，年利率達2.8%，存款金額須有50萬元或以上，即期內可賺息1.4萬元。

另外，超過12個月存期的計劃則有華僑永亨及工銀亞洲，388天定存息均有3厘，前者的起存額為20萬元，後者則為80萬元，同樣是新資金適用。

■一次過睇晒目前最高港元定存（12個月或以上）■

（年息排序由低至高）

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責任編輯：鄭樂怡

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