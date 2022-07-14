【串流平台】Netflix 與微軟合作推出新的廣告支持訂閱計劃

Netflix業績強差人意，管理層曾在公開場合表示業績不理想，部分原因歸咎於大量用戶是共享賬戶。事實上，全球的確有不少用戶為了省錢，會將個人的賬號密碼分享給身邊的朋友，或者在網上亦有不少人會分享其賬號。Netlix估計逾300萬美國及加拿大家庭共享賬戶觀看Netflix的影片，全球更可能有逾1億戶家庭正在使用共享賬戶。

當時，公司暗示或打擊全球這類「寄生帳號」的問題。從此以後，你或我都不可以再與朋友共同分享一個「帳號」。不過消息一出，有不少人表示要取消Netflix，畢竟現時串流平台的選擇很多，包括Amazon Prime、Disney+、HBO Max、Paramount+、Peacock、Apple TV+、Hulu等。Netflix因而改口，4月時宣布，除了現有無廣告基本、標準和高級計劃外，還將為消費者推出一個新的低價廣告支持訂閱計劃。

今天Netflix公佈已選擇 Microsoft 作為其全球廣告技術和銷售的合作夥伴。微軟提供了隨時間推移在技術和銷售方面進行創新的靈活性，並為Netflix的會員提供強大隱私保護。不過目前仍是初期的階段，公司表示希望可以為消費者提供更多選擇，為廣告商提供優於線性電視的優質電視品牌體驗。

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責任編輯：陳玉蓮

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