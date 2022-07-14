【理財個案】31歲單身漢一手高息股 冀儲100萬首期　股票投資如何部署？

男士年過30歲，可能會開始有感自己步入人生另一關口，希望能盡快買樓娶老婆。有讀者現年31歲，希望可以在未來幾年儲到100萬首期上車，在股票投資上應要如何部署，才可以達成此目標？

讀者：

本人現在31歲，月薪1萬多，工作了10年，有定期20萬。

股票有：

中銀香港 （02388） 6,500股 匯豐控股 （00005） 1,600股 領展房產基金 （00823） 3,000股 置富產業信託 （00778） 10,000 股 恒生銀行 （00011） 208股 陽光房地產基金 （00435） 6,000股

另外，有流動現金3萬元。如果想在這幾年上到車有100萬首期，我應該如何部署？我是男的，很擔心單身一世，想盡快買到樓。

龔成︰

首先，我建議你想清楚買樓目的。若你置業係為投資之用，現時香港整體租金回報率不高。若以值博率計，投資優質股會較好。相反，你置業係為左買自住樓，個重點就應放在這物業，是否能滿足你長綫生活需要（未來10-20年）。另外，你有無信心長期都可以「供得起」。如果都過到這2關，你現時去買入自住樓，是無問題的。

不論是哪個目的，距離你置業如果尚有最少3至5年，你可以用股票，去先為資金增值。

你現時持有股票，都是有質素。但置富產業信託、恒生、匯控、陽光房地產基金都只是收息股，增長力不高，建議沽出部份，換至以下有增長力股票。另外，你組合中銀行股太多。個別行業不要佔組合3成以上。銀行業風險更高，只宜佔2成，故你要調整一下組合持股比重。

策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

餘下的另一半現金和20萬定期，就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長綫投資。

題外話，雖然有樓能令女士感到較有將來及家庭的感覺，但都不要將無樓就是單身，劃上等號。這可能是其中一個項目，不是唯一，你可以從多方面去提高自己整體的吸引力，加油！

【本文獲作者龔成授權轉載】

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經