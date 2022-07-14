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【史上最伏投資？】富豪話最獲利投資係生仔女？（附富豪擁有子女數目排行榜） Tesla創辦人馬斯克 　9個子女都只係排第四！

個人增值 14:13 2022/07/14

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養育一個小朋友需要經濟的支持是無可否認的，不過不是富有人家是不是不應該生兒育女？亦有人認為生兒育女是人的天性，不應該剝奪人的生育權利。在香港生活成本高，環顧身邊中產的家庭，一般而言都只是養育1至2個小朋友，希望可以「富養」及「精養」他們。家庭經濟條件未算理想的，反倒有3至4個小孩。然而，根據福布斯對700多名美國億萬富翁的分析，發現在美國愈有錢的人子女數目愈多，而且這些富豪都認為養育小朋友是最獲利的「投資項目」。根據 Statista 的數據，這些超級富豪平均有 2.3 個孩子，高於最近平均美國人的1.93個孩子。如果只考慮那些有孩子的億萬富翁，孩子的平均數量會躍升至 3.1 個。

■富豪擁有子女數目排行榜■

    點擊圖片放大
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投資「子女」是否獲利最起碼要等20年後，是屬於長綫投資。而且這項「投資」不可以及早「止蝕」，畢竟是一個小生命，父母總不能認為小朋友會「蝕本」而「止蝕」吧？然而，從另一角度而言，投資「子女」為父母帶來的不是「金錢」獲利，而是人生的喜樂的得益，當然亦有難過的時候，但可以肯定的是養育「子女」賺得了人生另一體驗。如其中一位富豪表示，「為人父母是我們一生中最重要的使命。這也是最有收穫的。」。


責任編輯：陳玉蓮

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