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【脫疣保障】脫疣或花費過萬元 唔一定有得Claim保險?

博客 12:11 2022/07/14

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疣是一種香港非常常見的皮膚病，任何年齡人士都有機會患上。雖然疣多數沒有病徵，但亦有人會感覺痕癢及疼痛。部份醫療機構建議患者進行脫疣治療，並向保險公司索償。不過，並非人人都可以成功索償。事實上，有關脫疣的索償爭議不斷。今天，10Life就跟大家討論疣的種類、脫疣方法，以及成功索償的關鍵元素。

邊幾種疣最常見？
疣是常見的傳染性皮膚病，由人類乳頭瘤病毒（Human Papilloma Virus，HPV）引起，而令表皮不正常角質增生。HPV種類逾百種，不同的病毒會引起不同的皮膚問題，當中以扁平疣、足底疣、尋常疣最為常見。

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5種脫疣治療
疣多數會於半年內自然消失。可是，若果病徵持續，便可能需要脫疣。脫疣治療眾多，患者宜先聽取皮膚科專科醫生的專業意見，再按個人狀況，決定治療方式。不過，讀者要注意，由於疣是一種病毒性感染，即使透過清除，日後仍有機會復發。

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私家醫院脫疣療程費用
不少醫療機構均提供脫疣治療，部份聲稱低至數千港元，有些則以身體部位來定價。私家醫院方面，現時只有2間於網站提供二氧化碳激光脫疣收費資訊，價格介乎2,500港元至超過15,000港元不等。由於價錢或因數量和位置而變動，宜向有關機構查詢實際收費。

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脫疣可以claim保險？唔一定！
消委會早前發表報告，指有醫療中心職員聲稱可借醫療保險承擔脫疣療程費用。消委會提醒，除非有關職員持有保險從業員資格，否則難以就保險索償問題提供可靠陳述。職員提及的成功理賠例子可能是個別個案的結果，消費者切勿輕信。

事實上，保險公司只會賠償屬「醫療所需」（medically necessary），並由註冊醫生親自進行的手術或療程。以美容為目的的手術或療程，通常屬不保事項。此外，如索償金額超出「合理及慣常」」（Reasonable and Customary）的醫療費用，保險公司亦未必會全數賠償。

另外，用家亦要留意醫保的賠償範圍。部份產品縱使全數賠償一般手術，但可能就指定手術設個別細項賠償上限。以富通「悅康保」 醫療保障計劃為例，就皮膚或皮下病變組織切除術、冷凍術、電灼術、激光治療，外科醫生費每次手術最多賠償5,000港元。

為減少爭拗，保單持有人宜於手術或療程之前，先向保險公司查詢，了解索償範圍和初步的賠償金額後，再決定是否進行。

本文最後更新日期：2022年7月7日

【文章來源：10Life；原題：【脫疣價錢2022】5種脫疣治療有咩分別？拆解Claim保險注意事項

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。
 

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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