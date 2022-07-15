【消費優惠】bossini夏之優惠祭 低至半價 精明消費 10:30 2022/07/15 分享： 分享： bossini 現舉行「夏之優惠祭」，由即日起至7月25號，無論門市定網店都有多個優惠。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】想去露營又怕熱？ 4大有冷氣Glamping推介 今日 【好去處】想去露營又怕熱？ 4大有冷氣Glamping推介 【消費優惠】Alipay HK大家樂一掃即賞3元立減優惠 今日 【消費優惠】Alipay HK大家樂一掃即賞3元立減優惠 【商場活動】如心廣場聯乘日本EVA RACING 贏取超萬元電競商品 2022/07/14 【商場活動】如心廣場聯乘日本EVA RACING 贏取超萬元電競商品 【消費優惠】Marathon Sports 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折 2022/07/14 【消費優惠】Marathon Sports 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折 【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取 142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟） 2022/07/14 【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取 142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟） 網上購物 著數優惠 經濟 香港