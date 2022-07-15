  • 30°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 11:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】bossini夏之優惠祭 低至半價

精明消費 10:30 2022/07/15

分享：

分享：

bossini 現舉行「夏之優惠祭」，由即日起至7月25號，無論門市定網店都有多個優惠。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處】想去露營又怕熱？　4大有冷氣Glamping推介
今日
【好去處】想去露營又怕熱？　4大有冷氣Glamping推介
【消費優惠】Alipay HK大家樂一掃即賞3元立減優惠
今日
【消費優惠】Alipay HK大家樂一掃即賞3元立減優惠
【商場活動】如心廣場聯乘日本EVA RACING 贏取超萬元電競商品
2022/07/14
【商場活動】如心廣場聯乘日本EVA RACING 贏取超萬元電競商品
【消費優惠】Marathon Sports 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折
2022/07/14
【消費優惠】Marathon Sports 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
2022/07/14
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
網上購物 著數優惠 經濟 香港

下一篇文章

【好去處】想去露營又怕熱？　4大有冷氣Glamping推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介
【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介
【銀行優惠】為慶祝南商啟德分行開幕　全綫分行可享迎新禮遇最高$6,688（附詳情）
【銀行優惠】為慶祝南商啟德分行開幕　全綫分行可享迎新禮遇最高$6,688（附詳情）
【消費優惠】Marathon Sports 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折
【消費優惠】Marathon Sports 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折
【1萬元消費券】第二期消費券8月7日起分階段發放　「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）
【1萬元消費券】第二期消費券8月7日起分階段發放　「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）
【商場活動】如心廣場聯乘日本EVA RACING 贏取超萬元電競商品
【商場活動】如心廣場聯乘日本EVA RACING 贏取超萬元電競商品
今日優惠精選 - 【消費優惠】大家樂晚市限定89元芝士黑椒汁焗牛扒飯二人餐 759阿信屋12週年慶限時優惠
【消費優惠】大家樂晚市限定89元芝士黑椒汁焗牛扒飯二人餐 759阿信屋12週年慶限時優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款