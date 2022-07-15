【消費優惠】Alipay HK大家樂一掃即賞3元立減優惠 精明消費 09:00 2022/07/15 分享： 分享： 即日起至2022年7月31日，單一消費淨額滿港幣30元或以上時扣減港幣3元。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【商場活動】如心廣場聯乘日本EVA RACING 贏取超萬元電競商品 2022/07/14 【商場活動】如心廣場聯乘日本EVA RACING 贏取超萬元電競商品 【消費優惠】Marathon Sports 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折 2022/07/14 【消費優惠】Marathon Sports 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折 【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取 142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟） 2022/07/14 【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取 142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟） 【消費優惠】DON DON DONKI 3周年購物送印花 換北海道七星米 2022/07/14 【消費優惠】DON DON DONKI 3周年購物送印花 換北海道七星米 【商場活動】life@KCC呈獻「日本納涼祭」 更設4大和風工作坊及日式祭典活動 2022/07/13 【商場活動】life@KCC呈獻「日本納涼祭」 更設4大和風工作坊及日式祭典活動 香港 經濟 港元 支付寶 大家樂