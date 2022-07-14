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I SWIM高手朱鑑然潮氣示範　夏日出海潛水錶出沒注意

博客 14:02 2022/07/14

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淋過端午水，打完暹芭個颱風，代表「船河」高峰期季節即將來到！除了要練得一副好body，如何在這艷陽高掛的天空中，男士為自己搶回一點focus呢？別想歪，水上比併環節的焦點，毋須下移到泳褲令人尷尬的位置，而是閣下手上的時計！

一班朋友去船河派對，戴一枚潛水錶似乎是理所當然。據知，Rolex在1960 年已製造出Deep Sea Special的潛水腕錶，它能深潛到有 10,917 米深的西太平洋馬里亞納海溝（Mariana Trench），不過賣相造型有點怪，原來當防水深度愈深，錶殼的尺寸也會相對地愈大。至於錶牌在潛水錶之間的比併，其實潛台詞是代表他們的製錶技術有幾高超，所選用的錶殼材質有多堅固等……

 

色彩與環保

凡人如你我都愛去船河，只因能遠離煩囂，逃離鋼筋森林透透氣，根本用不着潛得很深的腕錶，所以防水100米以上的均已足夠。然而，試設身處地想想：一名男士在有限範圍船上的空間內，光著上身穿著泳褲的，無論對象是男或女，最能夠打開話題的，不是手機（那負責來日後聯繫打電話問聯絡之用），而是一枚戴在手上的腕錶，因它最能反映佩戴者的品味與喜好。

    點擊圖片放大
    +2

首先，凡見手上有着大錶徑的錶印，錶印與膚色對比程度愈大，愈代表對方是愛戶外或水上活動，無疑會更珍惜海洋這份天然資源。而隨著可持續發展直捲錶界，但凡見他用上回收物料製成的錶帶，又或自動上鏈機芯或太陽能發動的電子錶，都要暗中替他加分。當然，若能夠力排眾議，挑選獨特的錶牌和大膽的顏色，統統都能吸引話題，到時你要像朱鑑然（Kevin）那樣展現健康爽朗的笑容，跟一大夥兒談天說地展示你應有的魅力了！

    點擊圖片放大

產品查詢︰HUBLOT（2781 2728）、MONTBLANC（2234 7225）、BREITLING（2295 1088）、LONGINES（2518 9995）、BVLGARI（2523 8057）、G-SHOCK（3470 0009）、ULYSSE NARDIN（3105 9823）

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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