Netflix研含廣告訂閱方案 月費或較低 傳正與製片商討論

在Disney+的影響下，Netflix面臨競爭，正研究較低月費、但附有廣告的訂閱方案。據《華爾街日報》報道，Netflix正在尋求修改其與娛樂公司的節目協議，以在該服務的廣告支持版本上播放這些內容。

報道引述知情人士說，Netflix已與製作熱門跟蹤者劇集《You》的華納兄弟(Warner Bros.)、製作黑色喜劇《Russian Doll》的環球(Universal)以及製作《王冠》(The Crown)和《Cobra Kai》的索尼影視電視公司(Sony Pictures Television)等電影公司展開談判。

除了專門為Netflix製作的節目外，這家流媒體巨頭還需要重新談判播放舊電視劇的協議，譬如索尼的《絕命毒師》(Breaking Bad)和Paramount Global的《NCIS》。

一些娛樂業高管說，製片公司可能會尋求比現有合同高出15%-30%的價格，才會授權Netflix在其廣告支持的平台上提供這些內容。

報道引述Netflix發言人說：「我們仍處於決定如何推出價格較低、有廣告支持的選項，但尚未做出任何決定。」

但報道同時指出，Netflix已告知內容供應商，它希望推出支持廣告的版本到今年第四季度提供服務。此舉是為了挽回用戶，今年4 月，Netflix公佈了十多年來的首次用戶流失。

在全球面臨高通脹及潛在經濟衰退時，有博客建議要仔細審查預算，包括串流媒體服務的訂閱方案 (詳見此文)。如果Netflix真的推較低價的訂閱方案，或許有助挽回原本想取消訂閱的用戶。

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