【巴士優惠】「九巴月票」將全面涵蓋龍運路綫　持月票二七折搭22條路綫

龍運巴士有限公司宣布，政府已向其批出10年新專營權，明年5月1日起生效。在新一個十年專營權，九巴月票將涵蓋全部龍運路綫，提供免費或車費折扣。

在新一個10年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路綫，九巴月票持有人可每日十程免費乘搭以下路綫：

16條對外綫（E31、E32、E32A、E33、E33P、E36、E36A、E36P、E36S、E37、E37C、E41、E42、E42C、E42P、E43）；

6條通宵／夜間特別綫（N31、N30、N42、N42A、N42P、N64）；

3條旅遊綫（R8、R33、R42）；及

6條穿梭綫（S1、S64、S64C、S64P、S64X、S65）。

另外，月票持有人可以二七折乘搭以下路綫：

13條機場及港珠澳口岸綫（A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A43、A43P、A47X）及

9條深宵機場及港珠澳口岸綫（NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA37）。

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路綫，乘客按上述安排乘搭龍運路綫，將計算入每日任搭10程之次數內。

責任編輯：鄭樂怡

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