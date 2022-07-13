  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (週三) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴士優惠】「九巴月票」將全面涵蓋龍運路綫　持月票二七折搭22條路綫

精明消費 17:08 2022/07/13

分享：

分享：

龍運巴士有限公司宣布，政府已向其批出10年新專營權，明年5月1日起生效。在新一個十年專營權，九巴月票將涵蓋全部龍運路綫，提供免費或車費折扣。

在新一個10年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路綫，九巴月票持有人可每日十程免費乘搭以下路綫：

  • 16條對外綫（E31、E32、E32A、E33、E33P、E36、E36A、E36P、E36S、E37、E37C、E41、E42、E42C、E42P、E43）；
  • 6條通宵／夜間特別綫（N31、N30、N42、N42A、N42P、N64）；
  • 3條旅遊綫（R8、R33、R42）；及
  • 6條穿梭綫（S1、S64、S64C、S64P、S64X、S65）。

另外，月票持有人可以二七折乘搭以下路綫：

  • 13條機場及港珠澳口岸綫（A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A43、A43P、A47X）及
  • 9條深宵機場及港珠澳口岸綫（NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA37）。

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路綫，乘客按上述安排乘搭龍運路綫，將計算入每日任搭10程之次數內。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【DSE 2022】恒生送飲品禮券 與foodpanda合作送10萬元優惠券 為應屆考生打氣　
今日
【DSE 2022】恒生送飲品禮券 與foodpanda合作送10萬元優惠券 為應屆考生打氣　
【消費優惠】FARFETCH年中折扣季開鑼 用Mox Card結帳可享九折優惠
今日
【消費優惠】FARFETCH年中折扣季開鑼 用Mox Card結帳可享九折優惠
【消費優惠】点点綠網店限定穀物米、豆類產品8折
今日
【消費優惠】点点綠網店限定穀物米、豆類產品8折
【消費優惠】COVA指定口味Gelato買一送一
今日
【消費優惠】COVA指定口味Gelato買一送一
【好去處】V Walk & V city聯乘《大偵探福爾摩斯》 10大沉浸式偵探場景查案
2022/07/12
【好去處】V Walk & V city聯乘《大偵探福爾摩斯》 10大沉浸式偵探場景查案
著數優惠 九巴 機場 巴士

上一篇文章

【DSE 2022】恒生送飲品禮券 與foodpanda合作送10萬元優惠券 為應屆考生打氣　

下一篇文章

Netflix研含廣告訂閱方案 月費或較低 傳正與製片商討論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】COVA指定口味Gelato買一送一
【消費優惠】COVA指定口味Gelato買一送一
【好去處】V Walk & V city聯乘《大偵探福爾摩斯》 10大沉浸式偵探場景查案
【好去處】V Walk & V city聯乘《大偵探福爾摩斯》 10大沉浸式偵探場景查案
【1萬元消費券】第二期消費券8月7日起分階段發放　「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）
【1萬元消費券】第二期消費券8月7日起分階段發放　「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）
【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介
【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介
今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven買飯盒送綠茶 天仁茗茶逢星期二嗌少糖飲品可減$2
【消費優惠】7-Eleven買飯盒送綠茶 天仁茗茶逢星期二嗌少糖飲品可減$2
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款