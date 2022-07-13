【港元定存】港元1個月定存息最高1.5厘　短時間賺息$1,250

想敘造港元短期1個月定存的話，目前大部分銀行的存息都不足1厘。不過，仍有少部分銀行有推出1厘或以上的1個月港元定存計劃，本網搜羅了各大銀行的定存計劃供大家比較！雖然部分銀行年利率不高，但由於入場費要求較高，所以短時間內也可賺息逾千元。

■1個月港元定存比較■

（按年息低至高排序）

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比較各大銀行的1個月港元定存存息，暫以南洋商業銀行的1.5厘息最高。客戶須以兌換資金開立「倍高息定期存款」。網上銀行或手機銀行，以及分行申請的起存額不一，前者起存額為1,000元，而分行申請則為3萬元。若存入100萬元一個月，可得利息1,250元。



另外，滙豐、富邦及平安壹賬通銀行的年息同為1厘。滙豐的推廣為外幣兌換及定期存款優惠。滙豐尚玉客戶兌換港元並開立一個月定期存款，即可享1厘息，適用於流動理財、分行及電話理財。最低存款金額為1萬元。



至於富邦及平安壹賬通最新的1個月年利率均為1厘。前者的起存額為50萬元，後者則只需100元。

責任編輯：鄭樂怡

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