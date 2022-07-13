【加密貨幣】幣圈社群交流更獲散戶青睞 Kikitrade 逆市增長 5 倍

Kikitrade 是亞洲領先的一站式的加密貨幣社交平台，協助入門投資者輕鬆進入加密貨幣世界。早前，Kikitrade公佈了2022年首兩季用戶增長數據，截止今年6月，用戶增長率非常可觀，增長5倍有餘，社群的互動率取得了4000%的驚人增長。

加密貨幣慘淡 散戶偏好抱團取暖

在加密貨幣一片慘淡的情況下，社交型產品與SocialFi 平台卻逆風成長。在過去的牛市盛宴中，投資者多半倚仗時事新聞，或者是指標人物的一對多資訊來操作。但自今年 5 月加密貨幣急瀉開始，比起巨量的新聞與專家分析，個體投資者在社群交流方面的需求更為迫切——相較牛市的賺錢經驗，在社群分享熊市如何賺取利潤，反倒更能凝聚向心力。

將上線更多社交功能

Kikitrade 社群於今年 4 月推出亞洲首個線上區塊鏈互動計劃，往後Kikitrade將會上線更多元的社交功能，諸如互動聊天室、複製交易、用戶之間的空投等。通過不斷注入新社交及互動元素，Kikitrade 致力打造行業最佳的SocialFi 社群。

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責任編輯：梁政琪

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