【新手爸媽手記】 為BB買第一份危疾保 你最重視咩？ （附三大保險公司比較表）

上一篇我們提到作為新手爸媽要為BB買人生第一份保險買咩好。醫療保這類型我們可以當作消費品，因為每個月都是付一筆錢作保障，而且都是持續的保險類型。不過除了醫療保外，想為小朋友提供更大的保護，作為現今世代的新手爸媽亦要有長遠計劃，小朋友在長大成人的過程中會面對各種不同的難題，若不幸患上免疾亦會手忙腳亂，對家庭造成一定的負擔，故此危疾保亦是被認為需要購買的保險。市面上有各種不同的類型，資訊太多，新手爸媽應該如何選擇呢？我們這一次以一個個案，用3間保險公司作比較，讓一眾新手爸媽可以參考及注意投保時要留意的地方。

我們假設投保人為30歲的爸媽，為剛出生、未夠一歲的BB投保，每年供約3萬元，供款期為20年至25年，以下就三間保險公司作比較。

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三份保單對BB的保障都是終生的，不同的是供款年期有別，當中友邦供款年期較另外兩間長達5年。他們所保的疾病其實大致相近，事實上小朋友未遇到相關疾病，對不少父母而言，這些疾病都只是一個「名詞」，即使知道保甚麼作用都不大，重要的是市面上的危疾保普遍都是包各種兒童疾病，所以這一點也不必擔心。



為BB購入危疾保，除了希望讓小朋友的成長階段有保障，父母亦希望藉保單可以儲錢，投資。在這個個案中，父母每年供款3萬元，20年後共供款60萬元，若20年後，小朋友長大後想創業或是「窮遊世界」，亦可以提取該款項。

事實上，若在供款期完結後即提取金錢，是較為「不值得」，從上表可以看到三間保險公司20年後退保，可取得的金額都遠低於供款的金額。若再等10年，即第30年，退保發還金額就高於供款金額。根據保險經紀一般的建議，因為危疾保是用作保障子女在患病時用作醫病的，而一般而言，大部分人都會在40歲後較大機會患上大病，故此供20年可以將心態調整為「當是一份禮物」送給子女未來，有用時便用，無用時中年可以提取用作創業或環遊世界也好。

投資環境不理想 保險公司不設保證回報

值得留意的是，根據業內人士表示，現時由於投資環境不理想，有部分保險公司不設有保證金額，包括忠意人壽，我們看到20年後退保，其金額高達70萬，然而這部分都是非保證的終期紅利。至於其餘兩間，安盛估計第30年取款可達逾120萬元，但當中約42.8萬元才是保證回報；而友邦估計第30年可取90萬元，雖然金額較低，但超過一半為保證回報。故此，屆時退保發還金額的多少，需視乎投資環境而定，選擇這類型保單的爸媽便要特別留意。

責任編輯：陳玉蓮

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