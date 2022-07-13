【投資策略】為經濟衰退要準備的三件事 唔好去Staycation？

經濟衰退會在今年晚些時候或明年初發生嗎？美國很可能會衰退，內地經濟又面臨壓力，部份科企裁員潮更影響到香港。雖然，不能肯定地說經濟衰退會在2022年或2023年初的某個時候發生。但為這種可能性做好準備是個好主意，以下是應採取的三個步驟。

1.增加應急基金

為了應對潛在經濟轉差，應將一年的生活費用存入儲蓄賬戶。一般來說，普遍建議都是三個月至六個月，但隨著潛在的衰退迫在眉睫，現在增加應急基金是個好主意。大家不知道經濟衰退會如何影響工作，所以可以通過將更多的錢存入儲蓄中來為收入下降做準備。

2.仔細看預算

如果經濟衰退來襲，可能需要開始削減開支。因前大家可提前養成這個習慣，這樣就不會那麼震驚及感到不安。為此，大家可以和家人一起審查預算，看看是否有值得削減的開支。不過要明確的是，不需要完全停止享受。例如，串流媒體服務訂閱。但不妨重新審視近年可能養成的外賣習慣有無改善空間去省下更多錢。

3.謹慎考慮昂貴計劃

雖然現時不能去旅行，但有不少人會經常到酒店Staycation，但是值得重新考慮一些昂貴的支出。特別是消息傳出可能在11月部份符合條件的人可以免檢疫。假如之後放寬相信很多香港人都會立即請假去旅行，不過計劃這類高消費項目時要好好想清楚。

潛在的衰退並不是應該令大家恐慌的事情，但為經濟低迷做準備也不錯，所以應採取這些措施讓自己更加安心。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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