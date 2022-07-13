人力資源顧問首推Hire Now Pay Later　初創或中小企可分期繳付招聘費用

在現今社會，企業都希望以最有效率的方法聘請人才，有人力資源顧問企業推出全港首個Hire Now Pay Later招聘方案，助企業以靈活招聘人才。

助企業節省時間和金錢在人力市場

亞洲領先的人力資源顧問企業Ergon Global Limited 與金融科技初創公司ZETL合作，推出全港首個Hire Now Pay Later招聘方案，容許初創企業及中小型企業客戶以「先請後付」的方式招聘人才，分期繳付招聘費用，使中小企客戶聘請到高質量的人才之餘，亦有更靈活的營運資本，助企業發展更加順利。

Ergon創辦人兼行政總裁關竣傑先生表示，作為初創企業的一份子，我們深明初創企業和中小企資金有限，現時他們正值「搏殺期」，需將時間和金錢盡量投入在產品和服務上，而非在人力市場上「大海撈針」。除了靈活的招聘方案，Ergon亦有為初創企業和中小型企業量身打造各種資源方案，例如僱主品牌推廣方案和人力資源諮詢服務，旨在為企業打造良好僱主形象，吸引人才慕名而來，促進企業成長，最後推動業界的正面發展。

責任編輯：區祖飛

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