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【存息優惠】Mox推出限時迎新優惠　新客戶完成2項任務存息可高達2%

收息攻略 13:14 2022/07/13

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虛擬銀行Mox推出限時開戶迎新Bonus，新客戶可享高達2%存款年利率。

由7月4日至31日期間成功開戶的新客戶，即可就25萬元或以下的存款，專享限時迎新Bonus，開戶後60日可在原有0.3%存款年利率之外，兼享額外1%年利率。換言之，新客戶於此段時間可享有合共1.3%存款年利率。（於7月4日前已成功開戶的客戶亦可於餘下的獎賞期內享有自動升級至1%存款年利率的迎新Bonus。）

此外，在7月內完成以下Mox Bonus任務，更可享有額外0.7%年利率，即意味著新客戶可享高達2%存款年利率。

1. 消費及存款任務
於7月內使用Mox Card消費滿3,000元（包括以Mox Credit簽賬或Mox戶口扣賬的交易）。用Mox Credit消費，更同時賞你1% 無上限 CashBack；以及同時在該段期間維持50,000元或以上的存款結餘，完成兩個任務即享額外0.5%存款年利率。

2. 繳費任務
於過去35日內，使用「繳費」功能完成三項最少為100元的繳費交易（Mox Credit或Mox戶口扣賬亦可），即享額外0.2%存款年利率。

 

責任編輯：鄭樂怡

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