中小企要海外拓展有咩秘訣？　KOL受Z世代追捧或有效建立品牌知名度

隨著全球網購熱潮持續升溫，不少欲提升國際知名度的本地中小企透過eBay等國際大型電商平台銷售，拓展海外市場。然而若要在海外市場站穩陣腳，就必須加強品牌管理，建立忠實的顧客群。中小企應先瞭解消費者行為從而找出品牌定位，並透過傳遞合適的資訊及打造優質的網購體驗培育忠誠顧客。以下提供三大建議供一眾中小企參考：

1）緊貼市場趨勢 建立品牌認知度

在競爭劇烈的電商市場，中小企必須充分了解目標顧客的喜好及市場趨勢。 例如已成爲主流消費者群的Z世代較容易受社交媒體上的「KOL」－意見領袖影響；有調查顯示，逾七成Z世代及千禧世代消費者有追蹤KOL。值得一提的是， 現今社交媒體資訊氾濫，單靠當紅的KOL推廣產品不但成本高，亦未必達到預期中的效果。反之，找切合品牌形象的KOL推廣，更能有效地提升品牌形象。

2）利用多元網上渠道與顧客產生共鳴

中小企電商應致力增強消費者對品牌的認同和依賴，吸引他們回頭光顧。有調查顯示，九成消費者會根據個人感情因素影響購買決定。因此中小企更應針對目標顧客群的購買決策過程增加品牌能見度，與顧客長期連繫並產生共鳴。例如eBay利用多元的網上渠道，包括廣告、搜尋引擎、社交媒體及電郵等協助賣家與全球消費者建立連結，適時發送關鍵資訊，提升購買率，令品牌建立事半功倍。

3）觀察消費者行為 提升品牌帶來的滿足

疫情加速了電商發展，同時改變了不少消費者行為。電商必須與時並進，品牌才能真正滿足客戶需求。例如消費者漸漸習慣網購，對網購體驗要求變得更高，期望綫上綫下體驗能夠無縫銜接。此外，現時全球消費者都更著重品牌理念及社會責任，有調查指出，全球近三分一消費者更願意在著重可持續性的品牌上付出較高價格。電商應思考如何從多方面建立良好的品牌信譽及形象，吸引更多忠誠顧客。

總結以上建議，中小企賣家必須從多方面建立可靠的品牌形象及顧客忠誠度，更應用心經營與顧客的溝通，方能長遠在電商市場取得成功。

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