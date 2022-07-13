【按揭利率】解讀中小銀行H按調整鎖息

陸續有中小型銀行上調新批H按鎖息上限；究竟為什麼是中小型行先出手？對供樓人士又有何影響？對大市有何啟示作用？

先說明最新的情況：香港流行的按揭計劃是以拆息（Hibor, 簡稱H）為本的H按，今年一般新批H按的利率，大致是一個月拆息+1.3厘，如果計息日是本周一，以當天一個月拆息0.73厘計，供款利率便是2.03厘。多數銀行會為H按設定以最優惠利率（Prime Rate,簡稱P）為準的「鎖息上限」。P由各家銀行自定，現時香港有4個P，分別是5厘，5.25厘，5.375厘及5.5厘，以前兩者為主流，各家銀行會根據自己的P，為H按定下P-的鎖息上限。而在今年6月之前，不管各家銀行的P為何，大部份銀行的H按鎖息，在計算P減後，實際上都在2.5厘。例如P為5厘的銀行，鎖息為P-2.5厘；P為5.25厘的銀行，鎖息為P-2.75厘。而今次是有銀行將新批H按的鎖息，由2.5厘，推高到2.75厘至2.85厘。

為什麼是中小行先行？

一般來說，大行吸納存款的規模較大，資金成本較低，中小型行的資金成本較高；當拆息持續上升時，中小行所受的影響亦較大。當拆息上升至高於1.2厘，令近年新取用的H按觸及本來的鎖息上限（2.5厘）時，較依賴同業拆借的銀行，便會承受較大的壓力。個別銀行可能因預期拆息將持續上升，而作出預防式的部署。他們的選項，理論上包括調整銀行的最優惠利率，但此會影響該行所有現時以P定價的產品。而暫時不動P，先調整H按的鎖息，便是較保守穩健的部署。

原有H按客戶受原合約規定 不受影響

暫時來說是沒有—不是幾家調整鎖息銀行的客戶自然不受影響；就算是幾家調整鎖息銀行的原有H按客戶，鎖息也是受原有合約規定，不會受新批按揭合約影響。假設是稍後由此幾家銀行取用H按的客戶，只要H按的「H+」部份未觸及鎖息，暫時仍會以較低的H+供樓，以周一的拆息+1.3厘計，按息是2.03，鎖息是2.5抑或2.75厘，供款仍是以2.03厘為準。

不過，如果本月美息上調，推高一個月港元拆息，下月鎖息機制便可能發生作用—近幾年取用H按的業主，可能會轉以鎖息供樓—屆時不同高低的鎖息，便會變得有現實意義。

由於港元與美元拆勾，港元與美元有息差，會推動套息活動，銀行體系結餘下跌，最終會推高整體港息。現時個別銀行上調鎖息上限的利率，雖然幅度有限，暫時亦未見其他銀行跟隨，但行動說明，在拆息持續上升後，個別銀行已需要調整按揭優惠，可視為銀行上調最優惠利率的預警訊號。

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