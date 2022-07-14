【品味投資ｘNFT】輕井澤首推「輕井澤1970絕響50年」 NFT　起拍價逾60萬港元

喜歡品嚐威士忌的朋友，或許會對日本威士忌情有獨鍾，它的口味相比蘇格蘭威士忌風味香醇但不會帶有獨特煙燻泥煤香味，更易入口。而輕井澤這一個日本威士忌品牌更是各位日威愛好者最期待的品牌之一。NFT平台BlockBar宣布與輕井澤首度推出日本威士忌NFT，並以拍賣形式出售，起拍價為75,000美元（約58.9萬港元）。

瓶身印有日本著名書法家親筆題字酒標

BlockBar指，其平台於2021年10月成立，透過提供以NFT換取獨特產品，將收藏家與頂級葡萄酒及烈酒品牌擁有者互相聯繫起來的DTC NFT市場。其平台首次引入日本威士忌，讓收藏家擁有獨特的威士忌—輕井澤威士忌「1970絕響50年」。另外亦指，如今全球只剩下211瓶由輕井澤1970年原桶蒸餾釀製的威士忌，其中一瓶將由BlockBar獨家提供，製成輕井澤品牌的首個NFT。BlockBar推出的特別版「1970絕響50年」，瓶上印有日本著名書法家武田双雲親筆題字的酒標藝術作品。

可通過乙太幣、信用卡付款

「輕井澤1970絕響50年NFT特別版」將會於香港時間7月12日中午12時至7月19日清晨5時以拍賣形式出售，起拍價為75,000美元（約58.9萬港元），有意購買的買家可以通過BlockBar網址出價，通過乙太幣、信用卡或電子匯款付款。若要使用以太幣出價，買家的錢包裡必須擁有資金並且已連接到BlockBar網站。在截止日即7月19日清晨5點時，所有中標者需在兩個小時內通過以太幣、信用卡或電子匯款繳交剩餘款項。完整條款和細則請查閱BlockBar網址。

而使用電子匯款的投標人必須預先獲得批核，用戶需進入BlockBar.com，在屏幕右上方的個人資料圖標下選擇你的支付方式，然後點擊支付方式，並選擇 「驗證資金 」進行預先申請。

「輕井澤1970絕響50年NFT特別版」拍賣詳情：

日期及時間：香港時間7月12日中午12時至7月19日清晨5時

出售方式：於BlockBar.com以拍賣出售

起拍價：75,000美元（約58.9萬港元）

付款方式：乙太幣、信用卡或電子匯款付款

責任編輯：區祖飛

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