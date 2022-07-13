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【MPF】懶人基金6成跑輸強積金平均數 全部跑輸恒指

強積金 11:31 2022/07/13

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積金局在2017年推出俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），計劃成員如果沒有作出投資選擇，他們的強積金將會按照DIS來作出投資。上半年投資市場風雲變色，這批DIS基金也全軍盡沒，不但全部見紅、全部跑輸恒生指數，而且有60%跑輸了整體強積金平均表現。但對比積金局的參考組合，則大部分合格。

DIS又分兩個基金，分別是股票佔比較高的「核心累積基金」，及債券佔比較高的「65歲後基金」，合共52隻基金。

根據晨星提供的數據，上半年26隻「核心累積基金」的回報，介乎負14.8%至負18.3%；26隻「65歲後基金」的上半年回報，介乎負11.41%至負12.92%。

無獨有偶，兩類懶人基金之中，上半年表現最好的都是同一個積金商。

上半年表現最好的懶人基金

    點擊圖片放大

而自DIS於2017年4月推出以來，兩類基金表現最好的，也是同一個積金商。

歷來表現最好的懶人基金

    點擊圖片放大

根據理柏的資料，上半年整體強積金平均跌12.87%，對比此基準，全部52隻懶人基金當中，31隻跑輸整體強積金，佔比達6成，包括全部26隻核心累積基金，及5隻65歲後基金，另外有21隻65歲後基金的上半年表現，高於整體強積金。

若對比恒生指數上半年的6.6%跌幅，全部懶人基金都跑輸恒指。

對於這批懶人基金，積金局及基金公會設有參考組合，以富時指數等作計算公式，DIS基金的表現不能偏離參考組合的表現。而上半年，核心累積基金的參考組合跌16.46%，有4隻核心累積基金的表現較參考組合低，但相差均少於2個百分點。

65歲後基金的參考組合上半年跌12.35%，有10隻65歲後基金的表現較參考組合低，但相差均少於1個百分點。

 

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