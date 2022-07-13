【退休規劃】律師醫生夫婦月入逾22萬　每月盈餘不足2萬　應從那4方面部署20年退休路？

本港有不少高薪一族，事業上已有很好的成就，但理財上仍需要請教專業人士意見。今次《你財策劃師》個案主角，是《富足家庭認證導師》李美容（Annie Li）的客戶。在事業打拼了20年後，Jeffrey和Joyce兩夫婦想為未來有更好的人生規劃，所以約了Annie面談，希望她能夠提供一套完整的財富規劃方案，協助他們為未來的20年或以上的退休日子準備。

【背景】 姓名：Jeffrey和Joyce

年齡：同是42歲

職業：律師及醫生

婚姻狀況：已婚，享受二人世界 【現有資產】 港元存款：200萬元

強積金累算權益：200萬元

自住物業1：1,600萬元

自住物業2：1,000萬元

未償還按揭：400萬元

資產總值：2,655萬元 【每月收支】 收入 工作收入：22萬元 開支 家庭及個人生活費：8萬

父母生活費：4萬元

償還貸款：5萬元

每月保費（包括父母保費）：3萬元

MPF供款：3,000元

每月盈餘：1.7萬元

Annie的客戶是同齡夫婦，42歲的丈夫Jeffrey是律師，月入12萬元，太太Joyce是醫生，月入10萬元，自住物業市值1,600萬元，還有400萬元未償還按揭，另外他們名下還擁有一層價值1,000萬元及已供滿的物業，現時由80多歲的父母居住，家庭每月開支203,000元，銀行存款200萬元，強積金累算權益200萬元。保險方面有儲蓄人壽，高端醫療及危疾。Jeffrey希望退休後每月生活費有6萬元，預算60歲或之前退休，他們向Annie查詢在現時的保障安排上有甚麼需要更改或加強，但同一時間，Jeffrey又向Annie提到他們的開支不少，所以對安排額外保險保障有猶豫。經了解後知道，Jeffrey夫婦平時工作都很忙碌，一有時間便會一起去玩樂，他們有很多共同興趣，包括假日出海，玩帆船，潛水，或去外地滑雪等。

應急錢及保險保障不足

Annie說，相比投資，保險保障是一種很抽象的理財工具，購買時通常沒有即時需要，但到有需要用時又可能會安排不足，所以用途主要是管理風險。為了令Jeffrey夫婦的資金可以更適當地運用，Annie決定運用四桶金財富管理系統分析。首先Annie為Jeffrey計算需要多少儲備才能夠在他們退休後每月能製造6萬元生活費。假設每年回報為4%，通脹3%，他們預期壽命為85歲，退休儲備應該有1,607萬元才夠。而假設強積金回報為6%，夫婦每月供款共6,000元，預計60歲可獲得793萬元，和所需的退休儲備相差約814萬元。

了解過退休儲備缺口後，Annie告訴Jeffrey，如果要做到退而無憂必須從四方面考慮：

第一是要保存等同於3至6個月開支金額的存款作為應急錢，以防任何突發事情發生而需要用錢，現時他們戶口有200萬元，Annie建議他們可以保存100萬元為應急錢，餘下的100萬元可調動到其他資產上。

第二是要做好風險管理而安排適當的保險保障，包括人壽保險，醫療保險，個人意外及危疾保險等，若二人其中一方不幸患上重疾而不能工作，加上沒有足夠的人身保障時，可能要變賣資產來支付龐大的醫療費用。所以為了令對方未來的生活不會出現周轉困難，雙方必須做好風險管理。目前Jeffrey的人壽保障額只有50萬元，Joyce有較高的145萬元，但相比他們的生活費及未償還按揭來說可算是嚴重不足，如果其中一方有任何不幸事情發生，例如交通意外，而導致早逝的話，其中一方的人壽保險賠償金是難以讓摯愛維持現有的生活水平。

危疾保障供提急切生活費

Jeffrey和Joyce都是家庭主要收入來源，他們都有危疾保障額70萬元，Annie了解到他們保障額偏低的原因，是以為已投保了高端醫療保障，有甚麼疾病或意外發生時都可以得到全數賠償，所以危疾保障相對並不重要。Annie告訴他們，危疾保險的其中一個重要作用是當有重病發生而不能工作時，危疾保險的賠償金可以用作應付短期的日常生活費。

正如Jeffrey所說，他們投保了高端醫療，無論發生甚麼疾病都可以有全數賠償，不用擔心，但他們忽略了年紀愈大，醫療保險保費將會愈高，如果不及早為退休後的醫療費用安排醫療保險保費儲備，到退休後就會被保費蠶食了退休儲備。

Annie為他們估算，由60歲到85歲的沒有墊底費的高端醫療保費總數要接近700多萬元，差不多等同他們退休時強積金的預算總數，所以目前便要為未來的保費做醫療保險保費儲備。

第三是為退休後安排足夠的被動收入，例如租金收入、股票派息、每月基金派息或年金收益等，現時他們只有儲蓄保單及強積金，並沒有以上提到的理財策略或產品，Annie從談話中知道，他們曾聽過可扣稅強積金帳戶及年金等產品的介紹，但沒有積極了解及跟進。所以Annie認為Jeffrey及Joyce需要加強對理財產品的認識，才能為未來做更好的規劃。

第四是長遠進取組合，例如股票及基金投資、投資物業，甚至是投資金融衍生工具等。他們告訴Annie，除了強積金外，他們沒有買任何股票及基金，因沒有時間處理。這方面牽涉到他們的時間管理問題，Annie建議他們沒有時間的話，便先選擇比較熟悉的資產開始，所以不妨考慮增加強積金自願性供款，或是購買可以扣稅的年金或強積金帳戶。

投保人壽 TVC慳稅愈萬元

討論完保障需要後，針對他們關注的問題，Annie建議他們可運用100萬元現有存款做好以下安排：

風險管理方面，他們二人都喜歡玩高危活動，但卻沒有投保個人意外保險，理由是因公司有完善的醫療保障而感覺不需要。Annie告訴他們每月的風險管理成本只是百多元，便可以有更安心及全面的保障，萬一公司的保障賠償不足時也可索償。

另外，Jeffrey及Joyce都應為對方而增加人壽保障，萬一將來有任何不幸事情發生時，對方也不會有任何金錢上的衝擊。雖然當有事情發生時，保險不能減輕在生一方的痛苦及悲傷，但可以保障摰愛的生活質素不受影響，Annie形容人壽保險就像是為對方準備的結婚戒指，給另一半留下的是愛，關懷及承諾。

趁仍然年輕而開始累積醫療保險保費儲備，Annie建議可利用年金計劃來對付未來醫療保險保費，保費會按受保人年齡增長而向上調整，但年金派發的金額也可以按選擇而每年調整，協助減輕未來支付保費的壓力。

退休儲備方面，Annie建議他們可以開設可扣稅強積金自願性供款帳戶（TVC），Jeffrey夫婦是高收入人士，所以交稅也不少，如達到17%個人薪俸稅稅階的話，透過TVC每年可節省稅款高達10,200元，兩個人以18年計算便有機會節省36萬元稅款，另外再加上強積金的潛在投資回報增值，假設回報為6%的話，便可以增多300多萬元的累積金額。

到Jeffrey及Joyce 60歲時，可以考慮提早取回部分強積金，然後投資在派息基金上，賺取每月收入應付生活需要。另外他們也可以運用保費融資策略，利用槓桿原理將財富加速增值。由於他們的物業按揭還有10年便供完，到時每月可以有多5萬元作投資用途。

最後，Jeffrey的父母已經80多歲，十年八載後可能已不會在現時物業居住，到時Jeffrey可以考慮將物業放租或賣出。

總結來說，雖然距離期望退休時間還有20年，Jeffrey現時可分階段部署，再定期檢討，目標是夫婦將來能夠共同渡過數十年退而無憂的人生。

【原文刊於第760期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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