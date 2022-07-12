【投資展望】港股如何走下去？資深投資者黎永良 ： 下半年中美市況背道而馳

2022年上半年過去，回顧上半年市況，實在讓不少人大失所望。展望下半年到底那個板塊值得投資，下半年市場前景如何？是次請來資深投資人黎永良，與大家一同展望下半年港股前景。

黎永良認為下半年港股亦會傾向政治化及消息化。受到國際戰事的影響，加上美國政策的角力，俄烏之戰，引致物價高脹等情況都影響全球經濟。疫情下，企業的運輸成本高， 不少產品停工停市，導致出口貨停滯，而美國要加息以壓制通脹的情況下，亦帶來一連串的問題，各國為了制裁俄羅斯，引發油價高企問題等。



中美市況背道而馳



黎永良相信未來半年，中美股市會背道而馳，他並不看好美股市場，認為美股市場因其經濟政策及黨爭激烈的情況下會受到影響，亦相信拜登會以出人意表的政策以取得選票，對外政策相信會更嚴厲，加上預期加息力度會再增加，故認為美股傾向下走。板塊方面，由於向外戰爭，相信會加大軍費的支出，故此可留意軍工股或會跑贏大市，而其他板塊則有所回吐，主要由於過去升得太高。



中國內地方面，由於國內疫情受控，各企業亦開始復工復市， 在國策帶動下相信可以支持經濟的發展。加上內地目前又推優惠代用卷，相信有助國內經濟的復甦。故他看好零售、內需、電動汽車、軍工、航天、潔淨能源及高科技股板塊。另一方面，相信科技網絡股亦可以受惠，過去內地的監管亦已經優化完成，相信未來不會再嚴加打壓，會慢慢放鬆，故首選質優科網股。香港方面，通關後，國內資金會流入香港，相信可以帶動零售業。相信下半年市場仍然消息化及情緒化，故此他仍是建議投資者要跌到「飛起」時買入，嚴守止蝕。



記者：陳玉蓮

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