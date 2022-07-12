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【NFT】永明金融推限量版NFT　持NFT客戶下次投保享高達1,300元保費回贈

個人增值 17:00 2022/07/12

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在香港仍然存在一股NFT的熱潮風氣，除各大團體和藝人明星相繼推出外，永明金融亦是繼富衛保險第二間推出NFT的保險公司。香港永明金融今日宣布即將推出首個非同質化代幣（NFT）項目，紀念130年週年誌慶。 

永明金融指，為慶祝香港永明金融紮根130年的里程碑，繼早前推出「隨明日變 變更幸福」全新品牌推廣企劃，亦推出首個NFT項目。香港永明金融有限公司首席客戶及市務總監馮震宇表示，將會推出以「130 週年」及「香港」為主題的NFT，並邀請了本地插畫家Yobe創作，設計概念圍繞衣食住行各範疇，展現本土情懷和文化特色。這系列數碼藏品為我們進駐元宇宙踏出重要一步。此外，將會為NFT加入更不同的元素， 為客戶創造更多精彩體驗，並將繼續結合更多實體與虛擬互動，持續推動創新科技方面的進步

免費贈予首130名客戶、業績表現傑出理財顧問

由即日起至9月30日期間，首130名繳付最高首年年度化保費金額之客戶，以及首130名業績表現傑出的理財顧問，將可免費獲贈香港永明金融限量專屬NFT 一個。客戶持此限量版專屬NFT更可於下一次投保時可享高達1,300港元保費回贈。另外，香港永明金融亦會向130名特選員工送出NFT。

    點擊圖片放大

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責任編輯：區祖飛

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