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【夏日旅行】計劃旅行要趁早 Trip.com數據反映遊客傾向更早作決策

個人增值 17:08 2022/07/12

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隨著旅行限制的放寬，Trip.com 的調查數據反映出在后疫情時代，大家的旅行熱情逐步上升，世界各地的消費者正紛紛計劃在夏季進行「報復性旅遊」，全球旅遊業呈現復甦趨勢。Trip.com 本次報告主要聚焦歐洲和亞洲市場暑假出行的預訂趨勢，結果顯示，今年夏季用戶對提前進行出行預訂的信心更強，並且大家在現階段更傾向于城市度假、本地遊及短途旅行。

預訂視窗期延長  反映遊客正恢復信心 
從2020年開始，因受到新冠肺炎疫情的影響，旅遊業充斥著諸多不確定性，加上面對時刻面臨調整的旅遊限制政策，遊客改變了以往預訂的習慣，大多選擇在最後一刻才進行預訂。

今年夏季 Trip.com 的數據顯示，預訂視窗期再次延長，展示了正在恢復到疫情前的趨勢。在歐洲，2022 年 6 月的酒店預訂窗口期為 14.2 天，與 2019 年持平；航班預訂窗口從 2021 年 6 月的 6.4 天延長至 14.2 天。類似的趨勢在亞洲各地也顯而易見，航班預訂視窗期從 2020 年 6 月的 6.1 天增加到 2022 年 6 月的 16.4 天。 

這一有趣的發現表明，相比疫情初期，遊客的信心正逐漸恢復，傾向於更早地進行旅行決策。然而值得留意的是，許多國家和地區仍存在旅行限制，這些地區的預訂視窗期仍短於疫情前水平。

航班及酒店預訂期均有所延長

    點擊圖片放大

歐洲城市遊成熱門
今年 4 月至 7 月，Trip.com 歐洲網站的流量平均每月增長約 10%，進一步突顯出有所上升的暑期旅行需求。歐洲的數據還表明，2022 年 6 月 1 日至 8 月 31 日的短途旅行需求較 2021 年同期大幅增長。今年，儘管歐洲長途旅行的需求亦呈現出驚人的增長，但短途旅行的受歡迎程度高達長途旅行的 27 倍。這表明在暑期旅行時，大多遊客仍傾向於前往居住地附近的目的地。 

歐洲用戶最青睞的目的地 
1. 巴黎 
2. 倫敦 
3. 伊斯坦布爾 
4. 羅馬 
5. 米蘭 
 

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亞洲當地旅遊業反彈強勁
在亞洲，放寬旅行限制的國家和地區市場表現不俗，尤其是東南亞國家。亞太地區 5 月的預訂量增長了 21%，6 月的預訂量在此基礎上又增長了 7.8%。 

排名前五的亞洲目的地
1. 新加坡 
2. 曼谷 
3. 首爾 
4. 東京 
5. 巴厘島 
 

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責任編輯：梁政琪

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