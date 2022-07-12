【保險保障】富衛推「至·衛一」自願醫保　每年高達3,500萬保障額、享不設限額保障

時下年輕人愈來愈重視健康的需求，會按個人需要購買各種保險。富衛保險（FWD）今日宣布推出嶄新高端自願醫保產品「至衛一醫療計劃」，計劃除提供全數保障一系列標準私家病房的住院及手術費用外，亦提供每年高達3,500萬港元保障額，更不設終身保障限額。

實際年齡25歲投保月供逾300港元

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，計劃提供多達6個自付費選項及3個保障地域選擇，以一個實際年齡25歲投保「至·衛一醫療計劃」內的標準版優越保障（保障地域選擇範圍涵蓋亞洲；每年保障限額達3,500萬港元），並選擇25萬港元自付費計劃的話，年供保費為3,531港元，則每月月費大約為294.2港元。而年齡為35歲的投保人士，年供保費為4,141港元，每月月費大約為345港元。富衛指，為鼓勵客戶保持身心健康，「至衛一」更提供高達25%的個人及額外無索償保費折扣為健康獎勵。

【富衛保險進軍元宇宙推NFT 開拓多元化提升客戶體驗：按此】

7月底將發行限量100個NFT

另外，富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，富衛將於7月底推出首個面向大眾的限量100個的NFT系列「What the Health」，以創新方式傳達健康生活訊息，為大眾帶來獨特的數碼藝術體驗，同時會參與9GAG Memeland展覽，屆時會以活動的形式派發出共100個的NFT。他補充，富衛推出NFT旨在提升客戶體驗，與虛實世界連接，故此不設買賣，而獲得NFT的客戶將可率先參與並預覽富衛保險元宇宙世界。更多有關元宇宙NFT的詳情會於7月底公布。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經