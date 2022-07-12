比亞迪急挫 7大電動車ETF可撈底

今日比亞迪（01211）受「股神」巴菲特減持消息影響，股價急挫，連帶多隻電動車ETF也下跌。但中國近年提倡新能源汽車，電動車市佔率提升，且政府延長補貼，行業數據亦漸漸從谷底回升，若想趁比亞迪急回，撈底電動車板塊，可考慮以下7隻ETF。

未來資產旗下的Global X有多隻電動車或智能駕駛相關的ETF可供選擇。當中以Global X 中國電動車及電池 ETF（2845）成交最活躍，但要留意該ETF雖然涵蓋不同產業鏈，但以中國公司為主，5大持股便包括比亞迪A股，亦有寧德時代、億緯鋰能等。

未來資產同時還有推出Global X自動駕駛及電動車ETF（2849）及Global X電動車及電池主動型ETF（3139），兩者在選股方向上均與2845有分別。

投資者還可考慮南方東英全球智能駕駛指數ETF（3162），它的主題雖然是自動駕駛，但當中亦不泛新能源車的概念。

Catherine Wood旗下Ark Investment亦有一隻ETF專門追蹤自動駕駛行業。

若想集中投資於鋰礦及電池產業，則可考慮美國上市的Global X Lithium & Battery Tech ETF（LIT）。

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