  • 35°C
香港時間 : 2022712日 (週二) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行存款】河南村鎮銀行存款無法取出惹存戶抗議 香港設有存保計劃

個人增值 15:39 2022/07/12

分享：

分享：

近日河南傳出，存戶在多間銀行無法取出存款，全國數十萬存戶存放在銀行的400億元人民幣憑空消失，數千名存戶前往銀行維權，更遭到當局利用防疫手段限制存戶的出行自由。於是引起不少存戶開始擔心自己銀行存款的安全問題。
 

曾經香港的銀行擠提事件
其實在香港亦曾經發生過數次銀行擠提事件。其中在60與80年代都出現大規模擠提。在60年代，1965年市場傳出「明德銀號」資金緊絀，因而引發擠提，在幾日後倒閉，還波及多間華資銀行先後被擠提，即使當時銀行本身並無營運問題，但亦難以承受大量存戶同時提款，其中一間大型華資銀行在這次擠提事件中需要向同業出售控股權。

在80年代亦有多間銀行出現擠提，原因不盡相同，當時陷入財困的恒隆銀行、海外信託銀行以及其子公司香港工商銀行，最後都由政府接管，並且需要動用外匯基金注資，幫助恢復和維持銀行的日常運作，減少對市民的影響。多次擠提事件都在外匯基金的資金支持和擔保下幸免于難。

香港存款保障計劃
由於擠提事件會帶給存戶諸多風險，為穩定市民對銀行的信心，金管局在經過向銀行業及公衆諮詢後，於2004年5月正式通過存款保障計劃，並在2006年正式生效。存款保障範圍包括所有存放於成員銀行香港辦事處的港元、人民幣和其他外幣的存款。每家成員銀行每位存款人的存款（包括本金及利息）最高可獲得50萬港元的保障。

存款保障計劃詳情

受保障的存款包括
各類常見存款戶口（如儲蓄戶口、往來帳戶及年期不多於五年的定期存款）
 
個人（包括聯名戶口）或公司持有的存款
 
用作抵押的存款
 
* 計算受保障的存款金額時，存款人於同一銀行内不同戶口的存款將會合併計算。
 

 

不受保障的存款包括
結構性存款（如外幣掛鈎及股票掛鈎存款）
 
年期超過五年的定期存款
 
不記名票據（如不記名存款證）
 
離岸存款（如存放於成員銀行在内地或海外辦事處的存款）
 
* 合資格存款會自動受到存保計劃的保障，而存戶亦無需支付保費。

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【健康知識】女性常見癌症殺手 乳癌 上肢運動可紓緩淋巴水腫等治療副作用
2022/07/10
【健康知識】女性常見癌症殺手 乳癌 上肢運動可紓緩淋巴水腫等治療副作用
【二手平台優惠】Carousell 與物流平台合作 推送貨上門或智能櫃領取服務
2022/07/07
【二手平台優惠】Carousell 與物流平台合作 推送貨上門或智能櫃領取服務
【新手爸媽手記】 BB出世 第一份保險買咩好？
2022/07/07
【新手爸媽手記】 BB出世 第一份保險買咩好？
【投資理財】前惠理高層坐鎮 綫上財富管理平台攻港 首創不收佣金
2022/07/05
【投資理財】前惠理高層坐鎮 綫上財富管理平台攻港 首創不收佣金
【A股分析】ETF通今開始交易　瑞銀料將帶動A股交易增10%
2022/07/04
【A股分析】ETF通今開始交易　瑞銀料將帶動A股交易增10%
合併 基金 經濟 股票 存款證 定期存款 儲蓄 維權 退休 港元

下一篇文章

比亞迪急挫 7大電動車ETF可撈底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向　立即收看！
【ET財智Talk】比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向　立即收看！
【保險保障】YAS微保險推「RYUN跑步保」　中暑都有2000元保障
【保險保障】YAS微保險推「RYUN跑步保」　中暑都有2000元保障
【品味投資】Hermès鱷魚皮喜馬拉雅Kelly手袋最高估價180萬　同品牌傢俱椅子最高估價10萬
【品味投資】Hermès鱷魚皮喜馬拉雅Kelly手袋最高估價180萬　同品牌傢俱椅子最高估價10萬
窮爸媽唔一定有窮仔女！ 在小朋友細個時從未做過呢 4 件事 佢哋成功機會更高
窮爸媽唔一定有窮仔女！ 在小朋友細個時從未做過呢 4 件事 佢哋成功機會更高
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【1萬元消費券】WeChat Pay HK與7-Eleven、惠康各推4重優惠　7月11日到7-Eleven享「滿20元減10元」電子現金券
【1萬元消費券】WeChat Pay HK與7-Eleven、惠康各推4重優惠　7月11日到7-Eleven享「滿20元減10元」電子現金券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款