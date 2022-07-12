【銀行存款】河南村鎮銀行存款無法取出惹存戶抗議 香港設有存保計劃

近日河南傳出，存戶在多間銀行無法取出存款，全國數十萬存戶存放在銀行的400億元人民幣憑空消失，數千名存戶前往銀行維權，更遭到當局利用防疫手段限制存戶的出行自由。於是引起不少存戶開始擔心自己銀行存款的安全問題。



曾經香港的銀行擠提事件

其實在香港亦曾經發生過數次銀行擠提事件。其中在60與80年代都出現大規模擠提。在60年代，1965年市場傳出「明德銀號」資金緊絀，因而引發擠提，在幾日後倒閉，還波及多間華資銀行先後被擠提，即使當時銀行本身並無營運問題，但亦難以承受大量存戶同時提款，其中一間大型華資銀行在這次擠提事件中需要向同業出售控股權。



在80年代亦有多間銀行出現擠提，原因不盡相同，當時陷入財困的恒隆銀行、海外信託銀行以及其子公司香港工商銀行，最後都由政府接管，並且需要動用外匯基金注資，幫助恢復和維持銀行的日常運作，減少對市民的影響。多次擠提事件都在外匯基金的資金支持和擔保下幸免于難。

香港存款保障計劃

由於擠提事件會帶給存戶諸多風險，為穩定市民對銀行的信心，金管局在經過向銀行業及公衆諮詢後，於2004年5月正式通過存款保障計劃，並在2006年正式生效。存款保障範圍包括所有存放於成員銀行香港辦事處的港元、人民幣和其他外幣的存款。每家成員銀行每位存款人的存款（包括本金及利息）最高可獲得50萬港元的保障。

存款保障計劃詳情

受保障的存款包括 各類常見存款戶口（如儲蓄戶口、往來帳戶及年期不多於五年的定期存款）

個人（包括聯名戶口）或公司持有的存款

用作抵押的存款

* 計算受保障的存款金額時，存款人於同一銀行内不同戶口的存款將會合併計算。



不受保障的存款包括 結構性存款（如外幣掛鈎及股票掛鈎存款）

年期超過五年的定期存款

不記名票據（如不記名存款證）

離岸存款（如存放於成員銀行在内地或海外辦事處的存款）

* 合資格存款會自動受到存保計劃的保障，而存戶亦無需支付保費。

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