【品味投資】Cartier緬甸紅寶石配鑽石戒指7月13日拍賣　最高估價5,200萬元

保利香港十周年拍賣會將於7月13日（星期三）舉行璀璨珠寶及名貴鐘錶拍賣。在這一場珠寶拍賣中，最受矚目的拍品為卡地亞緬甸紅寶石配鑽石戒指，估價為4,500萬至5,200萬港元。同場亦有未鑲嵌鑽石拍賣，而款式特別的一對為心形鑽石。

為是次拍賣生色不少的珠寶首飾為卡地亞（Cartier）緬甸紅寶石配鑽石戒指，戒指的紅寶石總重8.388克拉，保利香港拍賣珠寶及尚品部主管施思指，枕形紅寶石來自緬甸，此前為重要私人收藏的藏品，而這一顆紅寶石配鑽石戒指亦是由一名亞洲私人收藏家訂製，以「蓮花」為設計概念。

另外，同樣受注目的有海瑞．溫斯頓所設計的哥倫比亞祖母綠配鑽石項鏈，一共採用了20顆共65.75克拉產自哥倫比亞的無注油頂級祖母綠，搭配鑲嵌100顆業界最為頂級切割工藝的欖尖形鑽石，顯現無與倫比的光彩。

未鑲嵌鑽石以傳承為目標

除了珠寶首飾外，是次拍賣亦有一對D色Type IIA鑽石，包括是15.78及15.77克拉D色內部無瑕的IIA型心形白鑽。而Type llＡ鑽石內部不含任何氮雜質，在化學結構中不含紅外線可檢測的氮或硼雜質。施思指，現時有不少收藏家會競投這些鑽石，希望自己設計首飾，或是希望保留鑽石的完美而不作任何鑲嵌。同時，她補充，有部分的收藏家會把這些鑽石傳至下一代，希望透過以傳承為目標。

■保利十周年珠寶拍賣焦點拍品■

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保利十周年拍賣會璀璨珠寶專場詳情： 日期：2022年7月13日 時間：香港時間下午3時30分 拍賣地點 ：香港會議展覽中心

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責任編輯：區祖飛

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