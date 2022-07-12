【理財規劃】財富一變四、四變十二？讓雪球效應為你增值財富

假如有天幸運地獲得巨額獎金，你會如何規劃自己往後的人生？有人會即時辭職過奢華的生活、有人則選擇成立基金幫助有需要的人、亦有人選擇開拓自己的生意……可是，並非每個人都能幸運地獲得一筆天降橫財。

其實，要開創財富，亦可以由自己掌握。雖然直接投資金、股、樓、匯是有助財富增值的選擇，惟必須分秒必爭，親力親為，單一投資亦需承受較大的市場起伏風險。而投保高潛在回報的儲蓄保險計劃，則可交由專業的投資團隊，採用跨地區、跨行業及跨周期的全方位投資組合，爭取高增長且較穩定的長線潛在回報，以及減低投資風險。現時市場上設計較周詳的儲蓄保險計劃，除著眼於增值潛力，亦重於多「元」化和靈活性。

雪球效應成就巨大財富

分紅類的儲蓄保險計劃除提供保證現金價值外，更會於指定年期起提供非保證的「年終紅利」及「終期紅利」。隨著累積年期越長，保單所滾存到的現金價值亦會不斷遞增。較全面的計劃更會讓客戶將已累積的現金價值轉換為終身年金，確保退休後能享有源源不絕的現金流。

多元貨幣兌換多元人生

市場對多元化貨幣的理財工具越趨殷切，為了滿足需求，現時有些儲蓄保險計劃除了讓客戶以港元或美元投保外，更同時提供多「元」貨幣選擇，包括英鎊、澳元、加元、人民幣、新加坡元，以及澳門元等。保單持有人亦可在指定保單周年日起靈活轉換保單貨幣，一方面把握環球貨幣優勢以爭取更高的潛在回報，讓資產穩健增值；另一方面以配合子女海外升學、外地置業或創業等各種人生階段所需，為自己及摯愛家人實現更美好的未來。

保單分拆讓愛無限傳承

多「元」化的計劃無疑能配合客戶各式各樣的財務需要，而較周全的儲蓄保險計劃亦會提供靈活化的「保單分拆」權益，可以將原有保單的現金價值，分拆成兩份或以上的保單，饋贈給多位摯愛，而各份保單亦可轉換成不同的貨幣，以配合個人化的理財規劃需要。藉著一份保單，保單持有人便可將愛與財富直接傳承給摯愛及下一代。

與其被動地等待天降橫財，何不主動掌控創富之路，藉著高潛在回報的儲蓄保險計劃，借助專才的時間，為自己的財富一變四、四變十二，兌換精彩的多元人生？



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