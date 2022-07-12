【收息攻略】領展「以股收息」點揀好？ 　張智威：現價係超值？未來有更大投資價值

領展房產基金 （00823） 股東要於7月18日前選擇權期限內選擇「以股代息」，或是以現金方式收取股息。對於股東而言，選擇「以股代息」與否的關鍵在於是否「有錢賺」，將現時可以收取的錢轉化為股票的大前提是此刻不收取現金，換成股票，當然是期望該股不斷升值，具投資回報，有更大的雪球效應，讓財富再增值。



點解要以股代息？

我們先講解「以股代息」是怎樣。一般而言，派息都會以現金派發。然而，部分公司會給股東選擇收息的方法，例如「以股代息」。在以股代息的流程中，有一個換股價，是次領展的換股價設定為64.357元。以領展為例， 股息為1.4608元X100股，即每手可以收取146.08元股息，若股東以股代息，即是146.08元除以64.357元，即每手可以獲得2.269股，亦即約2股，零碎單位處理方式會下調至最接近整數單位及應收分派餘額將以現金支付，該代息單位之首個買賣日期係8月2日。

信誠證券聯席董事張智威認為以領展的情況，目前選擇以股代息是理想的投資，主要由於現價水平具吸引力，只要儲得愈多，下年派息又更多。回顧領展的股價表現，過去在60元都有支持位下，只要股東在67元以下的位置選擇以股收息都是「着數」的。故此他認為中長線而言都是值得投資的，加上領展是以「漸進式派息政策」，現時以股代息可以讓未來收息金額更多，持有更多股份，股息亦更多，達到雪球效應。



信誠張智威：現價吸引 可選以股代息



不過領展過去股價亦較波動，有股東會擔心「以股收息」，會「賺息蝕價」，張智威認為領展業務及收入都穩定，買入價在64至68元相對地比較安全，在這些位都有支持。加上早前管理層提到會以1.5億元或以上的金額進行回購計劃，都是利好領展整體股價發展，而在加息環境下，對於定額收息都有一定的影響，但領展以「漸進式的派息政策」」下，相對其他亦較為吸引及影響較少。

不過值得一提的買「收息股」的投資者要以長線投資甚或超長線投資，放棄眼前現金流，期望換取未來更多資產。另外，若股來買入的股份不多，以股代息得來的股票產生碎股，故此投資者適宜「儲股票」的心態作長線投資。

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記者：陳玉蓮

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