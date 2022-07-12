【NFT】本地機構助基層中小學生製作NFT義賣籌款　款項將為學生達成願望

NFT是新世代下投資的工具之一，不過可接觸這一類投資的人不多層面，相對而言較年輕或基層一代未有機會接觸。「伴您同行」日前助基層中小學生製作NFT作義賣，籌得善款會達成作者完成願望。

「伴您同行」由北區青年商會主辦，活動日前先後與基督教勵行會及香港青年協會賽馬會祥華青年空間合作，在本地新經濟數碼平台「Popsible」協助下，把本地及少數族裔基層中小學生的畫作變成到非同質化代幣（NFT）作義賣，籌得善款會達成作者完成願望。

北區青年商會會長陳春指，北區青年商會的「伴您同行」工作計劃，透過嶄新概念，把NFT新經濟數碼概念溶入慈善活動之中，助基層以自己的作品為自己達成心願。對推動新科技普及起了重要作用，為社會服務開創先河。希望企業可以購入基層學生的NFT，助青年人實現夢想，一同助人自助，燃點生命力量，以生命影響生命，做到「伴您同行」目的。

另外，「伴您同行」將於7月23日於荃灣荃新天地二期中庭舉行閉幕典禮，邀請參加者一同以自己的作品化作成功的喜悦。

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責任編輯：區祖飛

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