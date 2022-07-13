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【消費優惠】点点綠網店限定穀物米、豆類產品8折

精明消費 10:30 2022/07/13

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点点綠網店現正進行網店限定優惠，由即日起至7月19日，購買全線穀物米及豆類產品2件可享8折優惠！除左白飯之外，唔同種類嘅穀物米都係一個唔錯嘅選擇！無論喺口感上抑或健康上都有新體驗。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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