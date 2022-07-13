【消費優惠】点点綠網店限定穀物米、豆類產品8折 精明消費 10:30 2022/07/13 分享： 分享： 点点綠網店現正進行網店限定優惠，由即日起至7月19日，購買全線穀物米及豆類產品2件可享8折優惠！除左白飯之外，唔同種類嘅穀物米都係一個唔錯嘅選擇！無論喺口感上抑或健康上都有新體驗。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】COVA指定口味Gelato買一送一 今日 【消費優惠】COVA指定口味Gelato買一送一 【好去處】V Walk & V city聯乘《大偵探福爾摩斯》 10大沉浸式偵探場景查案 2022/07/12 【好去處】V Walk & V city聯乘《大偵探福爾摩斯》 10大沉浸式偵探場景查案 【消費優惠】牛陣卓爾廣場店新張優惠 會員限定免費升級日本產特選黑毛和牛 2022/07/12 【消費優惠】牛陣卓爾廣場店新張優惠 會員限定免費升級日本產特選黑毛和牛 【消費優惠】港鐵MTR粉嶺／大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動 2022/07/12 【消費優惠】港鐵MTR粉嶺／大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動 【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介 2022/07/11 【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介 網上購物 食用安全 食譜 著數優惠 養生 產品 經濟 香港