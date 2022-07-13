【消費優惠】COVA指定口味Gelato買一送一

由即日起至7月16日，COVA推出限時優惠，購買開心果、鳥結朱古力、咖啡、忌廉及芒果雪葩等指定口味的Gelato，即可享買一送一優惠，數量有限，售完即止！地點：Cova 銅鑼灣利園一期、九龍塘又一城、尖沙咀海港城海洋中心、元朗形點一期、東涌東薈城名店倉、太古太古城中心分店。

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撰文：hket小編

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