【消費優惠】COVA指定口味Gelato買一送一 精明消費 09:00 2022/07/13 分享： 分享： 由即日起至7月16日，COVA推出限時優惠，購買開心果、鳥結朱古力、咖啡、忌廉及芒果雪葩等指定口味的Gelato，即可享買一送一優惠，數量有限，售完即止！地點：Cova 銅鑼灣利園一期、九龍塘又一城、尖沙咀海港城海洋中心、元朗形點一期、東涌東薈城名店倉、太古太古城中心分店。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】V Walk & V city聯乘《大偵探福爾摩斯》 10大沉浸式偵探場景查案 2022/07/12 【好去處】V Walk & V city聯乘《大偵探福爾摩斯》 10大沉浸式偵探場景查案 【消費優惠】牛陣卓爾廣場店新張優惠 會員限定免費升級日本產特選黑毛和牛 2022/07/12 【消費優惠】牛陣卓爾廣場店新張優惠 會員限定免費升級日本產特選黑毛和牛 【消費優惠】港鐵MTR粉嶺／大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動 2022/07/12 【消費優惠】港鐵MTR粉嶺／大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動 【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介 2022/07/11 【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介 【1萬元消費券】政府：收約23萬個消費券新登記 轉會及新登記須於7月23日前申請 2022/07/11 【1萬元消費券】政府：收約23萬個消費券新登記 轉會及新登記須於7月23日前申請 著數優惠 美食 商場活動 九龍 形點 YOHO Mall 利園 Lees Garden 東薈城名店倉 Citygate Outlet 太古城中心 Cityplaza 海港城 太古