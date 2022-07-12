【MPF】上半年美股基金表現差距大 萬全由最好變最差 歸咎1隻股份

在選擇強積金投資的時候，美國股票基金一向都是大家的寵兒，但自美股去年底開始拾級而下之後，相關基金的表現開始變得強差人意，考驗基金經理的功力，現時市面上的13隻強積金美股基金之中，表現最好與最差竟然可以相差52.6個百分點。它們之間到底有何分別，令回報表現可以相差如此大呢？下文將會作詳細分析。

■美國股票基金上半年表現比較■

（按上半年回報低至高排序）

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

在截至6月30日底止的上半年，在市場上存有的強積金美股基金中，表現最好的為友邦強積金優選計劃下的北美股票基金，雖然都是錄得負回報，但幅度僅為18.8%。

相比之下，一直受到市場熱棒的萬全美國股票基金上半年的負回報幅度達33.8%，與友邦比較，足足相差15個百分點。

但這只是上半年的短期表現，若拉長10年的表現看，最佳的美股基金是滙豐及恒生旗下的「智優逸北美股票追蹤指數基金」，累升185.66%，最差的是友邦旗下的「美洲基金」，雖然也有逾1倍升幅，累升127.76%，但兩者差距可以多達57.9個百分點。

其實港股基金的情況也相似，上半年最好與最差的基金表現可以有很大的距離，詳見︰【MPF】港股基金邊隻好?

仔細分析友邦的北美股票基金，其投資資產約有28.4%分布在資訊科技板塊，其次是健康護理及金融板塊，佔比分別為13.3%及12.4%。截至今年3月底止，其首四大投資項目均為科技股，包括蘋果公司（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜公司（美：AMZN）及ALPHABET（美：GOOG），當中蘋果公司的佔比近8%，微軟則佔近7%。

至於萬全強積金公積金計劃下的美國股票基金，在6月底止，最大的投資為AMAZON，佔7.01%；其次是蘋果公司及微軟，佔比分別為5.2%及5.06%。公司在基金便覽中提到，美國股票基金4月份的表現遜於其基準富時環球強積金美國指數。選股及超配削弱基金於資訊科技行業的表現，軟件行業尤其疲弱。在該行業內，Bill.com Holdings（美：BILL）是相對回報的主要拖累者。

想知更多MPF數據分析，留意強積金懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經