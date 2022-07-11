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【保險保障】YAS微保險推「RYUN跑步保」　中暑都有2000元保障

個人增值 18:18 2022/07/11

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跑步是香港人最常進行的運動之一，踏入8月是夏來臨，氣溫不斷上升，大大增加中暑風險。YAS微保險今日宣布推出專為跑友而設的RYUN跑步微保險，並推出為期6周的虛擬跑比賽「RYUN for Green 跑步救地球」，幫助及贊助全球的高質素碳減排專案，同時每位參加者亦可獲得豐富選手禮包。

設醫療、財物、中暑或失竊3大保障

YAS微保險指，發現超過80%的跑友都曾經在運動中受傷，而近日天氣酷熱，跑道上難免會有意料之外的潛在危機。跑友們只需在起跑前用手機按下「RYUN跑步保」，便能夠為自己帶來多一份額外的保障，除了保障自身及財物安全，更得到針對日跑和夜跑而設的貼心保障。RYUN跑步保由出發起即時受保，除了提供保險外，應用程式更內置專屬跑友的運動輔助功能，提供GPS定位路線、卡路里消秏計算及同步比較用家過往跑步速度，多功能而全面地照顧跑友運動所需。

「RYUN for Green 跑步救地球」設個人或企業團體賽

除此之外，YAS 微保險將於7月23日至9月4日舉行為期6周的虛擬跑比賽「RYUN for Green跑步救地球」，參加者只需在6星期內用YAS App努力跑步，每跑1公里，YAS就會向公益企業Clear購買1公斤的碳抵銷額，幫助及贊助各個遍佈全球的高質素碳減排專案，同時每位參加者亦可獲得豐富選手禮包。

由即日起可於活動網頁進行早鳥登記，比賽以小組形式進行，1至4人為參賽組別，並可因應小組能力選擇50、500或1,000公里以作挑戰。每個組別均設不同獎賞，只要在活動期間內啟用「RYUN 跑步保」記錄跑步距離，成功累積至指定挑戰里數即可獲得禮物。而在部分組別，部分參賽者更有機會贏取智能運動手錶、按摩槍等運動禮品，價值高達1,000元。

是次比賽亦設有企業挑戰賽，每間企業挑戰距離為100公里，累積跑 步距離達標的參賽企業每跑1公里，就獲得10公斤碳抵銷額，鼓勵他們共同為減碳出一分力。 設個人迷你挑戰 每組別可贏取500港元禮品。為了增加比賽刺激度，YAS在活動期間內亦設個人迷你挑戰賽，活躍度最高的用戶、單日累 積最長跑步距離的用戶、以及自定跑步路線最具創意的參賽者將分別贏取價值100港元、500港元的獎品。而其中最具創意的跑步路線更會被YAS登於應用程式內，予其他跑友參考。

RYUN跑步保險保障詳情

適用人士 18至55歲持香港身份證人士
保障範圍 意外醫療保障：5,000港元 
財物損毀保障：2,000港元
日跑專屬保障（中暑醫療保障）: 2,000港元
夜跑專屬保障（個人財物失竊保障）：2,000港元
費用 50港元/500公里
備註 RYUN 跑步微保險由忠意保險有限公司（香港分行) 承保

RYUN for Green 跑步救地球活動詳情：

活動網頁 按此
活動日期 活動報名期：2022年7月11日至8月29日 （早鳥優惠：2022 年7月11日至7月24日）
比賽日期：2022年7月23日至9月4日
參賽人數 1人至4人
參賽組別 50公里－見習跑手組
500公里－熟練跑手組
1,000公里－精英跑手組

責任編輯：區祖飛

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