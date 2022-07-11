【好去處】7月生日的壽星望過來啦！6大生日免費食玩買推介

相信很多人都想知生日出街可以享受咩優惠，7月生日必睇6大生日玩樂優惠和免費食攻略，壽星公們快來領取啦！



1. 香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出7月壽星優惠，凡於生日月份與一位成年親友以正價惠顧自助午餐或晚餐，即可享一位免費自助餐、獲贈半磅生日蛋糕一個、每人獲贈餐酒一杯。享此優惠需先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑生日自助餐電子券以享用優惠。推廣期至2022年12月31日。



香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

電話：(852) 2452 8448

網址：按此



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2. The Tiffany Blue Box Cafe

凡於The Tiffany Blue Box Cafe慶祝生日，即可獲得一份迷你 Blue Box Cake以及享受在全香港最大的Tiffany & Co. 旗艦店15分鐘導覽體驗。

The Tiffany Blue Box Cafe

電話：2362 9828

地址：尖沙咀北京道 1 號大堂 207-208 號鋪



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3. 美麗華酒店The Mira

美麗華酒店The Mira推出生日優惠，生日之星於生日一週內與朋友同行，可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。

美麗華酒店The Mira Yamm

Whatsapp預訂：+852 9049 7122

預訂電話：+852 2315 5111

地址：尖沙咀彌敦道118–130號The Mira酒店Yamm

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4. 香港迪士尼樂園

香港迪士尼酒店推出香港居民尊享生日禮遇，凡於生日正日入住，標準客房連指定晚餐（兩位）只需港幣$2,267起，生日賓客更可免費獲贈1日門票一張（價值港幣$699）。優惠期至2022年12月15日。

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5. 香港海洋公園

香港居民只需於海洋公園官方網站成功預約，便可於生日當日出示網上預約確認以及自己的有效香港身份證明文件，即可享用即日免費入場優惠。

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6.香港杜莎夫人蠟像館

香港市民只要是生日當天、生日前7天或後7天即為「生日之星」。壽星與最少一名親友（需於現場購買尊尚套票）入場，即可享受生日優惠。優惠包括：「生日之星」可享有免費入場，而陪同親友可以六折優惠購買尊尚套票。優惠期至2022年12月31日，壽星們不要錯過啦！

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責任編輯：梁政琪

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