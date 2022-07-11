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【MPF】檢視宏利強積金上半年表現　股票基金表現竟大多落後同業？！

強積金 16:45 2022/07/11

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宏利作為強積金服務提供者的龍頭之一，有眾多打工仔都選用旗下的強積金計劃。隨着上半年過去，又是時候審視一下其強積金表現，以了解一下自己的投資配置是否合適。

由於較多人傾向將強積金資產投入在股票基金，因此本文會主要比較宏利較受歡迎的數隻股票基金或股票佔比成分較重的混合基金，包括中華威力基金、香港股票基金、北美股票基金、宏利MPF增長基金等。

■宏利強積金表現■
（按上半年回報表現低至高排序）

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多隻基金表現在分類中排最尾

根據理柏環球的資料顯示，宏利旗下的歐洲股票基金、國際股票基金、增長基金及香港股票基金的上半年表現在相關基金分類中排行最尾。

當中，歐洲股票基金的上半年回報更錄得35.4%負回報。根據公司的季度基金概覽顯示，這基金的投資組合分布有18.3%在丹麥市場，其餘有15.2%及15.1%分別在德國及瑞士市場。在截至首季的基金概覽中顯示，其十大持股之中，半導體裝置製造商艾司摩爾控股公司 （ASML）的比重最大，佔9.5%，而其上半年股價累跌幅度達40.2%。

至於較多人會選擇的中華威力基金、北美股票基金及香港股票基金雖未算最差，但表現都較同業的基金落後。其中香港股票基金的上半年回報錄負17.18%，表現比恒指上半年的負6.6%回報更差。若仔細看香港股票基金的十大持倉，根據公司截至3月的季度基金概覽顯示，其最大持股是騰訊控股 （00700） ，持有量佔7.34%，而其股價在上半年累跌22.4%，有機會因而拖累此基金的表現。

■宏利MPF十大資產一覽■

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長期表現尚算不俗

不過，以上僅比較旗下強積金的上半年表現，若以長綫投資的角度，按過去10年累積回報表現來看，宏利歐洲股票基金的回報累計有74.01%，在市面上14隻同類基金中，表現排行第6，尚算中規中矩。

至於香港股票基金的10年累計表現達51.7%，市場上共63隻同類型的基金，此表現在當中排行第16，跑贏大部分同類型基金。

今年上半年市況波動，大多港股基金表現都較差，上半年邊隻MPF港股基金最好，即睇此文!

想知更多MPF表現比較，留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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